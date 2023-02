Đurović otvara Sajam turizma u Ljubljani

Ljubljana, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, otvoriće Sajam turizma Alpe-Adria u Ljubljani, na kojem će se Crna Gora predstaviti kao zemlja partner.

Iz Ministarstva je saopšteno da će se turistička ponuda Crne Gore na tom događaju ogledati u prezentovanju raznovrsnih ponuda za predstojeću ljetnju turističku sezonu kao i za periode pred i post sezone.

Učešće Crne Gore na sajmu organizovaće se u saradnji sa turističkom privredom Crne Gore koja je iskazala interes za učešće na tom događaju, kao i u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), koja će biti glavni nosilac organizacije učešća na sajmu.

Sajam počinje sjutra i traje do subote.

