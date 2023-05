Đurović: Očuvanje radnih mjesta i veća primanja moraju biti prioritet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Očuvanje radnih mjesta, veća primanja i pristojan život svih, a naročito mladih ljudi u Crnoj Gori, moraju biti prioriteti svih nadležnih institucija, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je građanima čestitala 1. maj – Međunarodni praznik rada, sa uvjerenjem da će poštovanje prava iz radnog odnosa doprinijeti izgradnji društva u kojem će svaki pojedinac imati jednake šanse da dostojno živi od svog rada.

„Prvi maj, kao simbol radničke solidarnosti, borbe za prava radnika i bolje uslove rada, podsjeća nas na obavezu da vodimo računa o radnicima i svemu onome što su dali našoj zemlji“, navela e Đurović u čestitki.

Nažalost, kako je dodala, uprkos istrajnoj radničkoj borbi kroz istoriju, i danas postoji mnogo onih koji ne mogu ostvariti osnovno pravo na rad i tako postati ravnopravni članovi društva.

„Zato, stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, poboljšanje kvaliteta uslova za rad i životnog standarda građana, te privlačenje investicija, moraju biti osnovni ciljevi svake vlasti, kako bismo izgradili bolje i pravednije društvo. Uz želju da Crna Gora postane istinska država socijalne pravde, još jednom čestitam 1. maj, sa željom da Praznik rada dočekate u miru, slozi i dobrom raspoloženju“, poručila je Đurović.

