Đurović na promociji Akcione agende za osnaživanje žena u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović otvoriće sjutra događaj posvećen promociji Akcione agende za ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori.

U uvodnom dijelu prisutnima će obratiti i direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irena Radović, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Božena Jelušić, ambasadori Francuske u Crnoj Gori, Kristijan Timonije, Velike Britanije Karen Medoks, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Džudi Rajzing Rajnke i ambasadorka Delegacije EU, Oana Kristina Popa.

Iz Skupštine je saopšteno da je Akciona agenda za ekonomsko osnaživanje žena usvojena na prvoj Nacionalnoj konferenciji za ekonomsko osnaživanje žena, održanoj 4. marta, promovisanoj od IRF-a i Odbora za rodnu ravnopravnost, te Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine, uz podršku ambasada Francuske, Velike Britanije, SAD-a i EU.

Događaj će se održati u Vili Gorica, sa početkom u deset sati, a moguće ga je pratiti i uživo na Parlamentarnom kanalu i putem livestreaming-a.

