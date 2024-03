Đurašković podržao bivše radnike fabrike Košuta

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, Nikola Đurašković, podržao je radnike nekadašnje fabrike obuće Košuta, koji protestuju zbog neriješenih potraživanja.

„Kao gradonačelnik Prijestonice Cetinje, imam obavezu da podržim bivše radnike fabrike Košuta u njihovim zahtjevima za povezivanje radnog staža i isplaćivanje zaostalih zarada”, naveo je Đurašković.

On je kazao da očekuje da Vlada preduzme potrebne radnje i pronađe održivo rješenje za radnike Košute, jer njihove neisplaćene zarade nijesu samo pitanje finansijske prirode, već i poštovanja prema onima koji su svojim vrijednim radom doprinijeli razvoju njihovog grada i zemlje.

Đurašković je podsjetio da su se nakon dugogodišnjih nastojanja da se ova pitanja riješe, radnici odlučili za radikalne postupke poput blokade magistralnog puta Cetinje-Podgorica, kako bi ukazali na važnost svojih zahtjeva za pravično postupanje i poštovanje prava, što je imalo određene posljedice za redovno funkcionisanje i normalan tok saobraćaja.

„Zbog svega navedenog, apelujem na Vladu da što je moguće prije pristupi rješavanju problema u okviru zakonskih propisa, kako bi omogućili radnicima nekadašnje Košute da ostvare svoja prava i makar djelimično vrate ono što su svojim radom i angažovanjem dali Cetinju i Crnoj Gori“, zaključio je Đurašković.

