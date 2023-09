Đukanović: Učinićemo sve da naredne godine struja ne poskupi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) učiniće sve da naredne godine ne bude poskupljenja struje, kazao je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović.

On je, u emisiji “Okvir” na Televiziji Crne Gore, istakao je da ima dovoljno prostora da se to riješi tako da svi građani budu zadovoljni.

“Prije svega da se očuva stabilnost CEDIS-a, za koji kažemo da nikad bolje nije radio, a gledajući papirološki to rezultati ne pokazuju. Imamo sve elemente da se cijene električne energije ne povećaju, Elektroprivreda će uraditi sve što je od nje ali očekujemo od ostalih subjekata da svi preuzmu pomalo odgovornosti i tereta na svoj račun ali da im se poslovanje ne ugrozi”, smatra Đukanović.

Kako prenosi portal RTCG, on je istakao da će odluka ići u interesu građana.

“Mislim da građani nemaju razloga za brigu. Imamo neke zakonske probleme, odnosno neke okvire koji nijesu dobri ali mislim da ćemo ih prilagoditi”, kazao je Đukanović.

Vladimir Ivanović iz CEDIS-a kazao je da kada je u pitanju podnošenje zahtjeva treba gledati šire, jer nijesu u pitanju samo dvije poslednje godine.

“Problemi počinju sa skokom električne energije koje se dešava u 2021. godini i to je u vremenu kad još traje prethodno regulativno dozvoljen period. U tom periodu nije bilo moguće izvršiti korekciju cijena električne energije i sav teret koji je bio i koji se desio je donešen i ostao je samo na CEDIS-u”, kazao je Ivanović.

Izvršni direktor REAGEN-a Igor Telebak kazao je da je tačno da je njima CEDIS uputio zahtjev.

“CEDIS je tražio 32 miliona (EUR) prosječno više po godini za narednu i 2025. godinu, konkretno 112 miliona (EUR) za 2024. i 117 miliona (EUR) za 2025.”, kazao je Telebak.

On je naglasio je da trenutno rade analize i nemaju konkretne podatke da li će doći do povećanja.

“Zahtjev CEDIS-a nikad nije u potpunosti odobren nego je uvijek smanjivan za određeni iznos. Još jednom napominjem da u ovom momentu ne možemo izaći sa informacijom koliko će iznositi povećanje”, kazao je Telebak.

Admir Šahmanović iz Ministarstva kapitalnih investicija kazao je da oni isključivo vode računa o interesima građanima.

“Da li je u interesu građana da ulazimo u neku neodrživost preduzeća to je isto pitanje, samo treba biti realan”, kazao je Šahmanović.

On je kazao da se u tom Ministarstvu isključivo bave strukom, kao i da gledaju da se politika ne miješa.

“Ovo je jedan složen sistem i dosta zavisi od Elektroprivrede. Za slučaj CEDIS-a, oni su nepokriveni skoro godinu. Oni su povukli taj zahtjev neopravdano jer trebalo je to da ostane i tako se nanosi na neki način šteta firmi jer bolje išta nego ništa”, naveo je Šahmanović.

