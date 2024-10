Đukanović: Obezbijediti što više „zelenih“ megavata

Budva, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda kreće još snažnije da investira u energetski sektor Crne Gore, saopštio je predsjednik Odbora direktora, Milutin Đukanović, i dodao da je neophodno obezbijediti što više „zelenih“ megavata, koji znače čistu energiju za građane i manje emisije štetnih gasova.

On je na konferenciji Energy Week Western Balkans 2024, koja se danas i sjutra održava u hotelu Maestral Resort u Pržnu, podsjetio da je EPCG potpisala memorandume sa prestižnim kompanijama Hyundai i UGRT.

„Mi smo spremni za saradnju sa partnerima i međunarodnim investitorima, u cilju unapređenja elektroenergetskog sektora Crne Gore“, rekao je Đukanović.

Iz EPCG je saopšteno da je ta energetska konferencija strateški događaj za Crnu Goru. Okupila je vodeće stručnjake iz oblasti energetike, međunarodne investitore, predstavnike institucija i kompanija iz regiona i Evrope.

Đukanović je apostrofirao značaj i razvoj obnovljivih izvora energije, naglašavajući ključnu ulogu EPCG u navedenom procesu.

„EPCG ima jasnu politiku. Postoje tri ključne poruke kojih se pridržavamo – proizvodi gdje trošiš, korišćenje hidroenergetske infrastrukture za priključenje solarnih elektrana i razvoj baterijskog elektro-skladišnog sistema“, naveo je Đukanović.

Kako su naveli iz EPCG, uvodno obraćanje Đukanovića na tako važnom međunarodnom događaju je još jedna potvrda posvećenosti kompanije unapređenju elektroenergetskog sektora, u skladu sa savremenim svjetskim standardima i trendovima.

Na dvodnevnoj konferenciji će se razgovarati i o regionalnoj strategiji integracija za unapređenje obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu, navigaciji tranzicije sa uglja na obnovljive izvore energije i investicijama u otpornost, obnovljive izvore energije i tehnologije skladištenja.

