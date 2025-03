Đukanović: Jasan put ka energetskoj tranziciji, potrebne zakonodavne promjene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima jasan put ka energetskoj tranziciji, ali su potrebne zakonodavne promjene i efikasniji administrativni procesi, rekao je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović.

Đukanović je to rekao na šestom Samitu energetike „SET Trebinje 2025“, koji je danas svečano otvoren u sali Kulturnog centra u Trebinju.

On je, na prvoj panel diskusiji „Pravedna tranzicija energetskog sektora – gdje smo i kako dalje?“, rekao da je politika „proizvodi gdje trošiš“ pobjednik zelene tranzicije.

Đukanović je, kako je saopšteno iz EPCG, naglasio da tehnološki napredak u oblasti solarne energije i baterijskih sistema donosi značajne benefite.

Kako je naveo, količina dobijene energije sa jednog kvadratnog metra će se u narednim decenijama značajno povećavati.

Govoreći o trenutnom stanju, Đukanović je istakao da je prilikom preuzimanja rukovođenja Elektroprivredom kapacitet solarnih elektrana bio nedefinisan.

“Okupili smo pet inženjera i dobili pet različitih mišljenja o priključenju solarnih elektrana. Sada imamo jasnu strategiju i prenosni kapaciteti više nijesu problem”, rekao je Đukanović.

Kako je rekao, drugi ključni pravac poslovne politike je korišćenje hidroenergetske infrastrukture za priključenje solarnih elektrana.

“Ne smijemo potrošiti kap vode za proizvodnju električne energije kada imamo sunce”, dodao je Đukanović.

On je naveo da je treći prioritet snažan razvoj baterijskih sistema i najavio da će 26. marta na sjednici Odbora direktora biti usvojen elaborat i raspisan javni poziv za nabavku četiri velika baterijska sistema ukupne snage 120 MWh.

„A vjetroparkovi Krnovo i Gvozd dodatno će ojačati naš energetski sektor”, istakao je Đukanović.

On je naglasio da su radovi na vjetroparku Gvozd od 55 MW u poodmakloj fazi, te da se očekuje isporuka vjetrogeneratora u septembru.

“Ako sve bude teklo po planu, probni rad ćemo započeti do kraja godine. Istovremeno nastavljamo sa realizacijom vjetroparka Gvozd 2 i velikih solarnih elektrana”, dodao je Đukanović.

On je naveo da je zadovoljan činjenicom da Crna Gora već ima gotove urbanističko-tehničke uslove za više od 350 MW solarnih elektrana, posebno u okolini Nikšića.

“Razvijamo projekte hidroelektrane Kruševo sa francuskom kompanijom EDF, a u saradnji sa američkim UGTR-om i Hyundai-jem radimo na novim solarnim postrojenjima”, kazao je Đukanović.

On je naglasio i važnost projekta “Solari 5000+”, koji predviđa instalaciju solarnih panela na što više javnih ustanova i državnih institucija.

“Cilj nam je da omogućimo što većem broju domaćinstava subvencije za instalaciju solarnih panela. Zahvaljujući Eko fondu, koji godišnje ulaže osam miliona eura, već 3.500 domaćinstava dobilo je subvencije za solarne panele”, istakao je Đukanović.

On je naveo da se radi i na razvoju gasnih elektrana snage 400 MW, uz dodatna istraživanja u oblasti baterijskih sistema.

“Državne firme često nailaze na prepreke u vidu javnih nabavki i birokratije. Dok privatna kompanija može da kupi opremu za 100 hiljada EUR odmah, nama su potrebni mjeseci da sprovedemo proces nabavke”, rekao je Đukanović.

On je kazao da Crna Gora ima jasan put ka energetskoj tranziciji, ali da su potrebne zakonodavne promjene i efikasniji administrativni procesi.

“Ako riješimo regulatorne prepreke, naš region teško može pronaći konkurentniji sektor od energetike”, zaključio je Đukanović.

U saopštenju se navodi da će u tri radna dana Samita, na jednoj plenarnoj sesiji i šest panel diskusija, biti razgovarano i diskutovano o najznačajnijim temama iz oblasti energetike u regionu.

Samit je okupio gotovo 1000 učesnika.

Iz EPCG su kazali da će tehnološka rješenja AI u cilju stabilnosti elektroenergetskog sistema biti tema sa kojom će početi drugi dan Samita.

„Istog dana, eminentni stručnjaci iz regiona razgovaraće i o jačanju i proširenju prenosne mreže, sa ciljem postizanja njene pouzdanosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se trećeg dana Samita raspravljaće se o najaktuelnijim temama iz oblasti energetike.

„Učesnici samita imaće su priliku da čuju sve novine o tehnologijama za efikasno skladištenje energije, za podršku stabilnosti mreže i integracije OIE“, dodaje se u saopštenju.

