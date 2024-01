Đukanović: Dobit EPCG rekordna

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je prošlu godinu završila sa najboljim poslovnim rezultatom ikada, a dobit će iznositi od 70 do 80 miliona EUR, saopštio je predsjednik Odbora direktora te kompanije, Milutin Đukanović.

On je na konferenciji za novinare povodom poslovanja u prošloj godini i perspektiva za ovu, kazao da se mora stabilizovati poslovanje Solar gradnje i Željezare EPCG.

U toku je javni poziv za zakup Čeličane i Kovačnice, a Đukanović je naveo da je interesovanje investitora veliko, prenosi portal RTCG.

Đukanović je kazao da je na kraju prošle godine EPCG na računima imala oko 58,9 miliona EUR.

„U taj iznos još nije ušlo oko 16 miliona EUR po osnovu izvoza struje za decembar. Prema tome, možemo slobodno reći da je saldo EPCG na 31. decembar oko 75 miliona EUR“, saopštio je Đukanović.

On je dodao i da je proizvodnja struje lani bila rekordna i da je 15 odsto veća od plana.

„Naše akumulacije na 31. decembar su u plusu za 80 hiljada megavat sati (MWh). Kada bi to preveli u novac, to bi bilo još osam miliona EUR“, precizirao je Đukanović.

Poslovanje EPCG je, kako ističe, opterećeno i troškom plaćanja električne energije povlašćenim potrošačima.

Za to je lani izvojeno skoro 40 miliona EUR.

„U prethodnom periodu, za vrijeme prije nego što je ova poslovna politika došla na čelo EPCG, veći dio ovih troškova je išao na teret potrošača, ali to se vremenom mijenja na štetu preduzeća. Ja ovu priliku još jednom koristim da podstaknem i tužilaštvo i istraživačko novinarstvo na taj koncept povlašćenih proizvođača, koji su dobili enormne cijene koje plaćaju dijelom i građani, a sad najvećim dijelom EPCG. To je jedan posao koji nije dobar, ni za EPCG, ni za građane, ali izuzetno dobar i profitabilan za malu grupu ljudi“, poručio je Đukanović.

On je podsjetio i da će EPCG popustima za redovne platiše poništiti poskupljenje struje koje je odobreno za Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) od oko 5,63 odsto.

EPCG danas, prema njegovim riječima, ima oko 240 hiljada redovnih platiša.

Od prioriteta za ovu godinu, Đukanović je naveo gradnju novih izvora energije i stabilizaciju poslovanja Solar gradnje i Željezare EPCG.

„Vi znate da trenutno traje konkurs, odnosno javni poziv za investitora, koji je spreman da uzme u zakup Čeličanu i Kovačnicu. Na naše iznenađenje imamo dosta interesenata i očekujemo da će se to uspješno realizovati. Takođe, što se tiče Solar gradnje, isto očekujemo da ćemo prevazići ove probleme koje smo imali u posljednja četiri mjeseca”, dodao je Đukanović.

Problemi su do EPCG, a dijelom je, kako objašnjava, krivac i Zakon o javnim nabavkama, jer se dugo čeka na nabavku opreme.

Cilj je da se u ovoj godini napravi još 100 MW solarnih elektrana i to kroz projekat Solari 5000+ i panele na Željezari.

„Za projekat Solari 3000+ prijavilo se preko deset hiljada potrošača. A samo je 3,4 hiljade ili 3,5 hiljada ispunjavalo tehničke uslove. Nekom mala površina krova, a nekom loša orijentacija“, zaključio je Đukanović.

