Dukaj: Vlada prepoznaje potencijal vještačke inteligencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada prepoznaje potencijal vještačke inteligencije (AI) i želi da uz njenu upotrebu poboljša rad javne uprave, ubrza ekonomski razvoj i doprinese društvu, saopštio je ministar javne uprave, Marash Dukaj.

„Evropska unija (EU) je u maju ove godine usvojila Zakon o vještačkoj inteligenciji (AI Act), pa će Crna Gora, kao država koja je najdalje odmakla u procesu integracija sa EU, morati svoju regulativu uskladiti sa pravnom tekovinom EU“, kazao je Dukaj na otvaranju Al konferencije, u organizaciji Svjetske banke (SB).

On je naveo da se vještačka inteligencija rapidno razvija i prožima kroz sve sfere društva.

Radi se o tehnologiji koja može značajno da unaprijedi rad javne administracije, donoseći brže i efikasnije usluge za građane, smanjujući birokratiju i povećavajući transparentnost.

„Građanima vještačka inteligencija može poboljšati svakodnevni život, kroz personalizovane usluge i bolje upravljanje resursima, dok za privredu donosi nove prilike za inovacije, optimizaciju poslovnih procesa i kreiranje novih radnih mjesta“, kazao je Dukaj.

On je ocijenio da je dvodnevna radionica prvi važan korak ka uvođenju vještačke inteligencije u crnogorske institucije, kao nešto što je nezaobilazno i neophodno.

„Zajedno sa SB na ovaj način dajemo snažan impuls našem opredjeljenju da u poslovne procese uvodimo i AI tehnologije. Pravimo i prvi korak ka razvoju AI tehnologija, a to je stvaranje preduslova za izradu prve Strategije vještačke inteligencije Crne Gore“, rekao je Dukaj.

Ministarstvo javne uprave će, kako je najavio Dukaj, predvoditi proces kreiranja prve Strategije vještačke inteligencije Crne Gore, u najvećem mogućem potencijalu.

„Ovo je početak jednog važnog puta za Crnu Goru u razvoju sveobuhvatne AI strategije, a ova radionica postavlja temelje za budućnost u oblasti vještačke inteligencije u našoj zemlji“, zaključio je Dukaj.

Ministarstva javne uprave će, u saradnji sa SB, u okviru BEST projekta definisati strateški pravac i Mapu puta razvoja vještačke inteligencije u Crnoj Gori, u cilju ostvarivanja spremnosti za rješavanje svih potencijalnih izazova i ostvarivanje benefita koje ova oblast donosi.

