Država prihodovala sedam miliona od karata za trajekt

Budva, (MINA-BUSINESS) – Prihod od karata na trajektnoj liniji Kamenari – Lepetane, koja je počela 5. maja prošle godine, iznosio je oko sedam miliona EUR, saopšteno je iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Iz preduzeća su kazali da je taj iznos dvostruko veći u poređenju s prihodom koji je država ostvarila u periodu od 20 godina, kada je tom linijom upravljao Pomorski saobraćaj.

U Morskom dobru smatraju da su za godinu, od kada je taj resurs vraćen u državno vlasništvo, postignuti značajni rezultati.

“Ovaj uspjeh nije samo doprinio budžetu Crne Gore, već je takođe donio značajne benefite za njene građane”, navodi se u saopštenju.

U prilog tome, kako su dodali, govori činjenica da je prema nedavnom ispitivanju tržišta, preko 85 odsto građana Crne Gore izrazilo visok nivo zadovoljstva tom odlukom

Iz Morskog dobra su saopštili da je kompletan njihov tim uložio napore na uspješnom stavljanju u funkciju trajektne linije Kamenari – Lepetane.

“Njeno vraćanje u državne ruke predstavlja najznačajniju tekovinu promjena nastalih nakon 30. avgusta 2020. godine”, kazali su iz Morskog dobra.

