Država postala akcionar Montenegroberze

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je u četvrtak od Atlas banke u stečaju kupila 197 akcija Montenegroberze, po cijeni od 600 EUR po dionici.

Ta transakcija je danas saldirana.

Vrijednost transakcije je iznosila 118,2 hiljade EUR, a procentualno učešće akcija u blok trgovini u ukupnom broju dionica Montenegroberze je iznosilo 5,7924 odsto.

“U skladu sa članovima 102 i 107 Zakona o tržištu kapitala, Ministarstvo finansija i Atlas banka u stečaju dostavili su obavještenje Montenegroberzi o akcionaru koji je prešao prag od pet odsto”, navodi se u saopštenju Montenegroberze.

Transakcija je obavljena preko VIP broker Montenegra.

Montenegroberza je osnovana u junu 1993. godine, na osnovu Zakona o tržištu novca i tržištu kapitala.

Prvi akcionari bili su tadašnja republika Crna Gora i četiri crnogorske banke – Montenegrobanka, Pljevaljska banka, Beranska banka i Hipotekarna banka.

