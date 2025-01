Država plaća doprinose i podsticaje za stalne sezonce

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga planira da od 1. maja uvede novi model radnog angažovanja koji će omogućiti jednostavniji način zapošljavanja radnika na poslovima sezonskog ili povremenog karaktera.

To je predloženo radnom verzijom nacrta zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim i povremenim poslovima u određenim djelatnostima, a koji precizno uređuje uslove za ovakvo angažovanje, prava radnika, način plaćanja poreza i doprinosa, kao i subvencije koje poslodavci mogu ostvariti, pišu Vijesti.

Izvori Vijesti tvrde da nije u pitanju konačna verzija i da će određena rješenja najvjerovatnije biti korigovana do konačnog predloga.

Definisano je da se iz državnog budžeta plaćaju porezi i doprinosi za stalne sezonce i podsticaji za njihovo angažovanje.

Iz Ministarstva rada kojim rukovodi ministarka Naida Nišić u novembru prošle godine saopšteno je da će se ovaj zakon usvoji do kraja januara i “da narednu sezonu dočekamo spremni, što znači da od marta imamo pripremljene sezonske radnike”.

Vijesti su pitale da li će ovaj zakon biti usvojen do kraja januara, ali iz ovog resora nijesu precizirali rok.

“Predlog zakona o stalnom sezoncu se trenutno nalazi u fazi završnih pregovora socijalnih partnera nakon koje će se organizovati javna rasprava, koja je ključna kako bi se dodatno unaprijedio tekst zakona i uključila zainteresovana javnost. Potreba za donošenjem ovog propisa ogleda se u tome što je Crna Gora turistička destinacija koja zbog toga ima velike ekonomske benefite, naročito u sektoru turizma. Zbog toga se želi postići efikasnije zapošljavanje domaće radne snage za period obavljanja sezonskih poslova, regulisanje zakonodavnog okvira kako bi se omogućila fleksibilnost u ovoj oblasti, kao i aktivno učešće svih relevantnih institucija u sprovođenju ove aktivnosti”, kazali su u Ministarstvu rada.

Iz Ministarstva je objašnjeno da će angažman stalnih sezonaca biti vremenski ograničen na period sezonskih potreba, uz mogućnost ostvarivanja prava u vansezonskom periodu.

“Pored toga, zakon ima za cilj suzbijanje sive ekonomije i omogućavanje fleksibilnijeg angažovanja radne snage. Ovim zakonom se uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja fizičkih lica na sezonskim i povremenim poslovima, što uključuje elektronsko prijavljivanje i efikasnije zapošljavanje, kako domaće, tako i strane radne snage. Očekuje se da zakon doprinese unapređenju poslovnog ambijenta i tržišta rada u Crnoj Gori. Ministarstvo ulaže napore da zakon bude usvojen i spreman za primjenu do ove turističke sezone, čime će se omogućiti značajna poboljšanja u oblasti sezonskog zapošljavanja”, kazali su u tom Vladinom resoru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS