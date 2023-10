Država od januara do septembra prihodovala 1,9 milijardi EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je u periodu od januara do septembra prihodovala 1,9 milijardi EUR, što je 455 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopštio je predsjednik Vlade Dritan Abazović

„Ministarstvo finansija je napravilo presjek prihoda za period od početka godine do 1. septembra, koji su na nivou od oko 1,9 milijardi EUR i veći su od planiranih 328,3 miliona ili čak 20,9 odsto. Kad se podaci uporede sa istim periodom prošle godine, prihod je veći 455 miliona EUR ili 31,4 odsto“, naveo je Abazović na platformi X.

On je dodao da je važno naglasiti da je država samo u septembru ostavarila prihode od 214,9 miliona EUR, što je 40,4 milona ili 23,1 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

„Izražavam zahvalnost i poštovanje ministru finansija Aleksandru Damjanoviću i zaposlenima u Ministarstvu finansija, članovima Vlada, kao i službenicima državne uprave na impresivnim rezultatima“, kazao je Abazović.

On je naveo da se može konstatovati da se u Crnoj Gori prvi put dešava da su prihodi ujednačeni sa rashodima, ako se ima u vidu činjenica da se ova Vlada do sada zadužila svega 100 miliona EUR.

To je, prema Abazovićevim riječima, istorijski minimum zaduženja jedne crnogorske vlade.

„Nastavljamo dalje, odgovorno i sa tendecijom konstatnog stvaranja nove vrijednosti kroz obaranje dosadašnjih ekonomskih rekorda države. Na pravom smo putu“, poručio je Abazović.

