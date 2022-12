Država kupila dodatnih 1,4 miliona akcija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je danas na Montenegroberzi kupila dodatnih 1,4 miliona akcija Luke Bar, po ukupnoj cijeni od 1,26 miliona EUR.

Realizovano je ukupno 257 transakcija po cijeni od skoro 90 centi.

Država je u petak na Montenegroberzi kupila oko devet miliona akcija Luke Bar, po ukupnoj cijeni od 8,18 miliona EUR.

Sa tom transakcijom, kao i sa ovom današnjom, država je stekla oko 72 odsto akcijskog kapitala u Luci Bar, odnosno ima i iznad dvotrećinskog vlasništva u kompaniji.

Vlada je prethodno dala saglasnost da se na Montenegroberzi količinski kupi najviše 10,46 miliona akcija, po maksimalnoj cijeni od 90 centi.

Prema informacijama agencije Mina-business, ostalo je još nerealizovanih naloga u sistemu berze, koje su ponudili mali akcionari, a koji nijesu realizovani, i to po 90 centi i ispod te cijene, ali je kupovni nalog koji je država odredila već realizovan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS