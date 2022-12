Država ima paket akcija dovoljan za donošenje svih odluka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država Crna Gora u Luci Bar ima većinski paket akcija dovoljan za donošenje svih odluka, osim one o prodaji tog preduzeća, saopštio je član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP), Petar Odžić.

“Zašto država u vremenu kada su procjene da nam fali 350 miliona do kraja godine i kada za narednu planiramo 700 miliona zaduženja, kupuje akcije sopstvene firme, veliko je pitanje. Pogotovo kada znamo da država već ima većinski paket akcija”, naveo je Odžić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, drugo sasvim logično pitanje je zašto država, ako već ima novca, ne uđe u kupovinu Port of Adrije, i tako objedini cijelo područje Luke Bar.

“Da li ‘Open Balkan Vlada’ kompletira svoj konačni cilj, da sve državne resurse stavi u službi tuđih interesa, ili je po strani samo loša procjena, ostaje da se vidi. Simptomatično je i to zašto premijer i par njegovih ljudi, koliko mu je ostalo u Vladi, čitav posao vodi mimo resornog ministarstva, bez ikakve valjane analize”, kazao je Odžić.

On smatra i da je lose što se kupovina medijski najavljuje sedmicama, što izaziva značajan rast cijena akcija na berzi, zbog čega je Montenegroberza i donijela odluku o razvrstavanju akcija, kako bi fokus i praćenje usmjerila baš na dešavanja oko kupovine akcija Luke Bar.

“Na kraju, ako se insajder informacijama puštenim u javnost desio veliki rast cijena akcija manjinskih akcionara, nameće se realno pitanje ko se sve tu ovajdio, osim manjinskih akcionara Luka Bar”, zaključio je Odžić.

