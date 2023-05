DRI značajno doprinosi efikasnosti funkcionisanja finansijskog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna revizorska institucija (DRI) je stabilna, uspješna i profesionalna Institucija, koja značajno doprinosi pravilnosti rada, transparetnosti, efikasnosti funkcionisanja finansijskog sistema Crne Gore.

To je poručeno na naučnom skupu DRI održanom povodom obilježavanja Dana te institucije u Crnoj Gori.

Senator, predsjedavajući Senatom, Nikola N. Kovačević, rekao je da je revizija javnog sektora od suštinskog značaja za finansijsku stabilnost u svim demokratskim državama.

„Kada javni sektor dobro funcioniše, stvaraju se uslovi za postizanje kvaliteta pružanja javnih usluga građanima. Davanjem ocjene finansijskog položaja i poslovanja svih subjekata, vrhovne revozorske institucije doprinose povećanju odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima“, naveo je Kovačević.

Prema njegovim riječima, kako se okruženje mijenja, javnost postavlja sve veća očekivanja pred vrhovne revizorske institucije.

Kovačević je rekao da principi sadržani u međunarodnom standardu ISAI 12 ističu da vrhovne revizorske institucije treba da izvještavaju u objektivnim informacijama na jednostavan i jasan način.

„Obaveza vrhovne revizorske institucije jeste da učini svoje izvještaje uvijek dostupnim i rezumnljivim široj javnosti i s tim u vezi se predlaže korišćenje različitih načina komunikacije koji dodatno mogu približiti sadržaj izvještavanja javnosti“, rekao je Kovačević, prenosi PR Centar.

On je istakao da vrhovne revizorske institucije potvrđuju posvećenost ciljevima održivog razvoja.

„Kao što ste upoznati, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je istakla značaj uloge vrhovnih revizorskih institucija INTOSAI u postizanju ciljeva održivog razvoja. U skladu sa Sporazumom iz Johanesburga potvrđen je značajan doprinos bavljenju pitanjima održivog razvoja koja dobijaju sve veći regionalni, pa i globalni značaj“, kazao je Kovačević.

Savjetnik predsjednika Senata Miroslav Ivanišević je upoznao učesnike naučnog skupa sa istorijatom DRI.

Govoreći o istorijatu državne revizije u Crnoj Gori i uspostavljanju DRI, Ivanišević je podsjetio da je 1901. godine donijet Zakon o Glavnoj državnoj kontroli u tadašnjoj Knjaževini Crnoj Gori.

„Skupština Crne Gore je aprila 2004. godine donijela Zakon o DRI. U oba slučaja, državna revizija je bila ustavna kategorija – 1905. godine kada je glavna državna kontrola bila upisana u Ustav Knjaževine Crne Gore i 2007. godine kada je nakon obnove nezavinosti upisana u Ustav Crne Gore kao DRI“, rekao je Ivanišević.

„Postoji značajna podudarnost suštine i duha zakona 1901. i 2004. godine, oslonjenost na detaljne računovodstvene evidencije i potkrepljenost vjerodostojnom dokumentacijom, model kolektivnog upravljanja, javnog zdravlja, odnos prema organima vlasti, način imenovanja rukovodstva državne kontrole, odnosno državne revizije“, naveo je Ivanišević.

„Pored toga što je DRI upisana u Ustav Crne Gore postali smo i punopravna članica INTOSAI-a i EUROSAI-a. Usvojeni su i Zakonom predviđeni interni propisi, a stvorene su i materijalne pretpostavke kao i kadrovske sa posebnim akcentom pružanja podrške revizorskom kadru“, kazao je Ivanišević.

Generalni revizor, Ured za reviziju institucije Bosne i Hercegovine, Hrvoje Tvrtković, na panelu “Revizija javnog sektora i fiskalna stabilnost” govorio je o praćenju realizacije preporuka i njihovom doprinosu za finansijsku stabilnost.

“Ono što mogu da kažem jeste da je realizacija preporuka veoma važna aktivnost za reviziju i da bi nam trebale preporuke koje doprinose poboljšanju stanja u društvu”, rekao je Tvrtković.

On je rekao da je na panelu bilo riječi o samoj fiskalnoj stabilnosti u svakoj državi i da je iznio rezultate do kojih su u BiH došli praćenjem preporuka.

“Vjerujemo da se promjenom političke volje u našoj državi može dati jedan novi zamah unapređenju svih aktivnosti i procesa u Hrvatskoj, pa samim tim i naših preporuka”, poručio je Tvrtković.

Generalni revizor Državne revizorske institucije Sjeverne Makedonije, Maksim Acevski, uoči početka drugog panela “Izvještavanje o rezultatima revizije” podsjetio da revizorske institucije Crne Gore i Sjeverne Makedonije imaju sjajnu saradnju.

“Izuzetno sam sam zadovoljan što mogu da govorim na temu strategije efikasnog komuniciranja, jer ključni cilj jeste da do građana, koji su krajnji korisnici, stižu tačne i pravovremene informacije”, kazao je Acevski.

Poručio je da građani moraju da budu informasani kako se troši njihov novac i da sa ovog panela treba da odu poruke i preporuke kako je najbolje upravljati rizicima.

Senator Branislav Radulović govorio je o Milenijumskoj agendi održivog razvoja koju su donijele Ujedinjene nacije, a koja sa svojih 17 ciljeva predstavlja izvaredno polje revizorskog djelovanja, posebno kroz reviziju performansi.

“Ovo je idealna prilika da sa uvaženim kolegama iz regiona razgovaramo na tu temu i da vidimo na koji način vrhovne države revizije mogu kroz reviziju doprinijeti ostvarenju milenijumskih ciljeva na nacionalnom nivou”, kazao je senator Radulović.

Naučnom skupu su prisustvovovali visoki zvaničnici vrhovnih revizorskih institucija iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Kosova i Turske.

