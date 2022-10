DRI: UPC nije naplatila 62 miliona iz reprograma duga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina je, zaključno sa prošlom godinom, naplatila 86,19 miliona EUR poreskog duga kroz reprogram koji je omogućen posebnim zakonom iz 2017. godine, dok je ukupno na naplatu dospjelo 148,46 miliona, pokazao je izvještaj Državne revizorske institucije.

Državna revizorska institucija (DRI) je u reviziji prošlogodišnjeg završnog računa države, koji je objavila prije dva dana, objasnila da je u skladu sa posebnim zakonom iz 2017. godine odložena naplata poreskog duga kod 7,06 hiljada obveznika kod kojih je glavnica duga bila 162,12 miliona, pišu Vijesti.

”Od 7,06 hiljada donesenih rješenja o reprogramu poreskih potraživanja, 6,75 hiljada rješenja je evidentirano u poreskom informacionom sistemu ili 150,92 miliona poreskog potraživanja, dok 315 rješenja nije evidentirano ili 11,19 miliona poreskog potraživanja“, navedeno je u izvještaju.

Iz DRI su objasnili da je od početka sprovođenja reprograma poreskog potraživanja do kraja prošle godine ukupno dospjelo 148,46 miliona, a naplaćeno 86,19 miliona.

Oni su dodali i da se zbog nekompletne evidencije, nije mogla utvrditi vrsta naplaćenih prihoda kod nerealizovanih rješenja.

U izvještaju DRI je navedeno da je Uprava prihoda i carina (UPC) do kraja prošle godine donijela 2,02 hiljade rješenja o ukidanju reprograma, od čega je 1,86 hiljada evidentirano u informacionom sistemu, dok 249 nije.

”U cilju iskazivanja tačnog stanja poreskog duga potrebno je da UPC evidentira rješenja o ukidanju rješenja o reprogramu i da se u završnom poreskom računu prezentuju dodatne informacije sa detaljnim obrazloženjem vezanim za reprogram.“, rekli su iz DRI.

Oni smatraju da je potrebno da UPC nastavi sa sprovođenjem aktivnosti kako bi se utvrdilo stvarno stanje poreskog duga kod državnih organa.

Skupština je prošle godine, na predlog Vlade, usvojila novi zakon o repogramu poreskih potraživanja koji će važiti pet godinai koji je sa skoro istim rješenjima kao iz 2017. godine.

Prema posljednjim podacima koje je UPC saopštila Vijestima, do 4. septembra su donijeli skoro 4,2 hiljade rješenja o reprogramu, čiji je iznos ukupnog potraživanja 94,56 miliona EUR. Tu sumu čini 81,73 miliona osnovnog duga, dok kamata iznosi 12,82 miliona.

