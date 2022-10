DRI pokušava da našteti rastu popularnosti Pokreta Evropa sad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna revizorska institucija (DRI) je objavljivanjem negativnog mišljenja na finansijsku i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu sedam dana pred izbore, pokušala da našteti rastu popularnosti Pokreta Evropa sad, tvrde njegovi predstavnici.

Član Predsjedništva Pokreta Evropa sad, Andrej Milović, smatra da je očigledno da se DRI, sedam dana pred izbore u Podgorici, uključila u izborni proces po unaprijed izrežiranom scenariju bivših funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS).

„DRI je prvi put u istoriji pred izbore organizovala konferenciju za medije, na kojoj su određene tehničke manjkavosti rada bivšeg Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kojim je rukovodio Milojko Spajić, predstavljene na preuveličano negativan način, s jasnim ciljem da našteti nevjerovatnom rastu popularnosti Pokreta Evropa sad i zaustavi prelivanje glasova“, rekao je Milović.

DRI je finansijskom revizijom utvrdila da Predlog zakona o završnom računu budžeta sadrži utvrđene greške u finansijskom izvještaju koje imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj.

