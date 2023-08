Drecun: Država krivac za rast cijena osnovnih namirnica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je isključivi krivac za rast cijena osnovnih namirnica, ocijenio je ekonomski analitičar Predrag Drecun.

Kako piše Dan, cijene namirnica posljednjih mjeseci nezaustavljivo rastu u crnogorskim marketima, što je brojne građane zabrinulo, naročito nakon prošlosedmičnog rasta cijena goriva.

Iako su zvaniči podaci koje su saopštavali nadležni govorili da inflacija usporava, to nije bilo vidljivo u prodavnicama, iz kojih građani, kako se svakodnevno može čuti, mogu da kupe sve manje potrepština za znatno više novca.

Takođe, u posljednjem periodu bilo je informacija da su cijene hrane u nekim, mnogo razvijenijim državama, značajno jeftinije nego u Crnoj Gori, što je, barem na društvenim mrežama, pokrenulo debatu da li su cijene u domaćim prodavnicama napumpane.

Drecun je u izjavi za Dan kazao da je za ovakvu situaciju isključivi krivac država i njeno (ne)činjenje.

“Isključivi krivac je država. Privatni sektor, čitaj tržište, ima snažan prećutni dogovor da se cijene drže visokim. Nekoliko velikih igrača u trgovini zna dobro kako se cijene podižu nerealno, a onda mali trgovci, ili propadaju ili dižu cijene još i više, tako da veliki lanci budu na kraju jeftiniji”, poručio je Drecun.

On je naveo da građani s pravom strahuju da će cijene dodatno rasti, uprkos tome što sa međunarodnih tržišta stižu informacije da cijene hrane padaju još od prošle godine.

“Ako nema razloga za visoke cijene sa strane inputa, onda je jedini zaključak da je špekulativna ekonomija naših trgovaca uzrok visokih cijena i pored evidentnog pada inflacione stope na globalnom nivou. Dakle, isključivi krivac je država, a tu mislim na spregu više institucija, nadležnih ministarstava, inspekcijskih službi i Centralne banke, koja mora da čuva finansijsku stabilnost”, smatra Drecun.

On je dodao i da odavno ne vjeruje u idealno tržište liberalnog tipa.

“Jer da ono djeluje kako treba, ne bi vrhunski ljekar bio stotinak puta manje plaćen od vrhunskog fudbalera. A svi znamo da je jedan vrhunski ljekar korisniji za društvo od vrhunskog fudbalera”, poručio je Drecun.

On je ocijenio i da ne treba žuriti s ocjenom o rekordnoj sezoni, naročito zato što više cijene u odnosu na 2019. godinu stvaraju lažnu sliku o uspjehu.

“Treba upariti nekoliko pokazatelja, a prvo i osnovno vidjeti korelaciju između mjesečnog rasta trgovinskog deficita i broja gostiju, i uopšte turističkog prometa. Tada bi sve bilo mnogo jasnije”, zaključio je Drecun.

