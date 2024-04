Drakić: PKCG dostigla reputaciju moderne poslovne asocijacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) je, nakon skoro vijek trajanja, dostigla reputaciju moderne poslovne asocijacije prepoznatljivog ugleda u domaćoj i međunarodnoj zajednici, kojoj privreda vjeruje, a institucije prepoznaju kao partnera, saopštila je njena predsjednica Nina Drakić.

Ona je na svečanosti povodom obilježavanja 96 godina uspješnog rada te privredne asocijacije, koja je održana u Muzičkom centru Crne Gore u prisustvu brojnih zvanica, podsjetila na rezultate postignute u prethodnoj godini, koji pokazuju posvećenost zaposlenih i privrednika koji djelovanjem u odborima udruženja i kroz druge oblike organizovanja u Komori doprinose unapređenju poslovnog ambijenta.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, govorila o aktivnostima na unapređenju normativnog okvira za poslovanje privrede, izradi analiza koje predstavljaju sveobuhvatan prikaz crnogorskih, regionalnih i globalnih ekonomskih kretanja, stvaranju pretpostvki za učešće crnogorskih kompanija u NATO nabavkama, organizaciji brojnih skupova poput Konferencije o ekonomiji i Bjelopoljskog biznis foruma, implementaciji međunarodnih projekata, realizaciji edukativnih aktivnosti, sajamskom predstavljanju naših kompanija i povezivanju sa potencijalnim partnerima na poslovnim forumima, te kampanji Snaga je u svima nama i drugim aktivnostima.

Prema njenim riječima, crnogorska ekonomija je zabilježila evidentan napredak i nova zapošljavanja, a postignuti su zavidni rezultati u turizmu, poljoprivredi, energetici, saobraćaju, trgovini i industrijskoj proizvodnji.

“Nije to došlo samo od sebe, niti je to bilo moguće ostvariti u jednoj godini. Poslovni uspjesi su uvijek rezultat dugoročnog i osmišljenog rada u kojem učestvuju cijeli timovi pod okriljem institucije”, rekla je Drakić.

Ona je naglasila da je primarni zadatak PKCG jačanje ekonomske aktivnosti, podizanje nivoa konkurentnosti, brza digitalizacija i podsticanje inovacija, te ubrzanje procesa evropskih integracija uz izlazak na jedinstveno tržište.

“Sposobnost i kredibilitet Komore, naše partnerstvo sa državnim institucijama i spremnost da se čuje glas privrednika, aktivno doprinose prevazilaženju izazova i vraćanju na staze ekonomskog i društvenog prosperiteta. Sigurna sam da više možemo da računamo jedni na druge u periodu koji nailazi, kako bismo zajednički djelovali na dobro i napredak naše ekonomije i Crne Gore”, poručila je Drakić.

Brojnim uglednim zvanicama obratio se i predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, koji je saopštio da su crnogorskoj ekonomiji potrebne temeljne, sistemske reforme i da je sada vrijeme da zakoračimo u period ubrzanog rasta, za šta je potrebna efikasnija administracija koja će biti pokretač unapređenja investicionog ciklusa.

Prema njegovim riječima, na nosiocima izvršne vlasti je zadatak da obezbijede sigurno poslovno okruženje i u tom procesu je važno suštinski uključiti predstavnike privredne zajednice, kako bismo zajedničkim radom došli do najboljih i održivih rješenja.

“Kroz ovakav pristup, Komora će dodatno osnažiti svoju poziciju, ali i pomoći državnim institucijama da predlažu pravedne zakone i vode održivu ekonomsku politiku, jer uvijek moramo imati u vidu da smo svi posvećeni istom zadatku, unapređenju naše ekonomije i društva u cjelini”, dodao je Milatović.

On je naglasio da je potrebno efikasnije upravljanje državnim preduzećima, za šta je preduslov profesionalizacija upravljačke strukture, kako bi njihov rad bio usmjeren ka održivom, efikasnom i društveno korisnom poslovanju.

Takođe, u cilju osiguranja lakšeg pristupa finansijskim sredstvima, Milatović je ocijenio da je neophodno što skorije uspostaviti kreditno-garantni fond, koji je posebno važan za mala i mikro preduzeća koja čine okosnicu naše ekonomije.

“Neophodna je dodatna pozornost naše privrede, posebno u svijetlu novih međunarodnih nestabilnosti, te je stoga važno ubrzati formiranje naftnih i robnih rezervi kako bismo stvorili dodatnu ekonomsku rezistentnost u periodu koji dolazi”, zaključio je Milatović.

