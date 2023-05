Drakić: Odlična saradnja sa kompanijama iz Srbije i Vojvodine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja crnogosrkih i kompanija iz Srbije i Vojvodine je odlična, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, i dodala da oni podržavaju napore privrednika iz Crne Gore da ostvare uspjeh u saradnji sa srpskim i vojvođanskim tržištem.

Drakić je predvodila delegaciju PKCG koja je tokom službene posjete Novom Sadu imala sastanak u Privrednoj komori Vojvodine (PKV). Jedan od povoda tog sastanka bio je, kako su objasnili iz PKCG, učešće crnogorskih privrednika na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.

Predsjednik PKV Boško Vučurević upoznao je tokom sastanka crnogorske privrednike sa relevantnim informacijama o stanju ekonomije u Srbiji i Vojvodini, sa posebnim akcentom na aspekt saradnje koji vojvođanske firme ostvaruju sa Crnom Gorom.

Iz PKCG je saopšteno da su se sagovornici saglasili da se u trgovini i drugim privrednim oblastima uspijeva, što pokazuje i veoma veliki rast robne razmjene u kojem značajno učešće i doprinos imaju privredna društva iz Vojvodine.

Na sastanku je bilo riječi i o jačanju poslovnih odnosa, razmjeni dobrih praksi i unapređenju saradnje kako na nivou komora, tako i u pogledu konkretnih poslovnih inicijativa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS