Dragaš kupio posljednji avion Montenegro Airlinesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najbolju ponudu za kupovinu posljednjeg aviona bivšeg državnog avio-prevoznika, Montenegro Airlinesa (MA), dao je Bojan Dragaš.

“Navedena odluka još nije postala pravosnažna. Nakon pravosnažnosti odluke, stečajni upravnik će pristupiti prodaji”, saopšteno je Vijestima iz Privrednog suda.

Prema informacijama Vijesti, Dragaš je biznismen iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) crnogorskog porijekla. Ponudu na oglas stečajne uprave dao je preko ovlašćenog zastupnika, a planira da avion rastavi i prenese na drugu lokaciju gdje bi od njega napravio restoran.

Stečajni upravnik je 7. marta donio odluku o izboru Dragaša kao najpovoljnijeg ponuđača za avion tipa foker 100, po cijeni od 57 hiljada EUR. On je dao najveću ponudu, gdje je početna cijena za ovaj avion bila 23,9 hiljada EUR. Ostala dva učesnika imali su niže ponude. Krajem prošle godine, isti avion bio je na prodaji za 33 hiljade EUR, ali tada nije bilo kupaca.

Avion nema motore ni glavne instrumente i već duže od pet godina se nalazi na sporednoj pisti podgoričkog aerodroma.

Sagovornik Vijesti kazao je da se može izrezati na više dijelova i ponovo sastaviti na nekoj drugoj lokaciji, kao i da postoji trend u svijetu da se od havarisanih i otpisanih aviona koji više ne mogu biti u plovidbenom stanju prave restorani, kuće, izložbeni, prodajni i drugi objekti.

Stečajna uprava od prodaje imovine bivše avio-kompanije prihodovala je 2,2 miliona EUR, računajući posljednji oglas iz decembra prošle godine, jer prodaja na osnovu oglasa iz februara ove godine još nije potvrđena od stečajnog sudije.

Stečajnim povjeriocima do sada nije isplaćivan novac iz stečajne mase.

Stečajna uprava je ranije priznala 33,8 miliona potraživanja od bivše avio-kompanije, od ukupno prijavljenih 169,7 miliona. Pred Privrednim sudom je u toku više parnica zbog osporenih potraživanja.

U MA je u aprilu 2021. godine uveden stačaj zbog poreskog duga od 12 miliona EUR. Ukupni dugovi bili su oko 170 miliona EUR. Kompanija je radnicima ostala dužna neto zarade za sedam mjeseci, kao i staž za tri godine, što oni potražuju iz stečajne mase.

