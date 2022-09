DPS: Populističke vlade ugrozile ekonomiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Populistička ekonomska politika vlada Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, dramatično je pogoršala ekonomske parametre javnih finansija Crne Gore, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

„Neodrživ zdravstveni sistem, oslabljene finansije opština u Crnoj Gori, otplaćivanje novog javnog duga od gotovo milijardu EUR, zastoj kapitalnih i infrastrukturnih projekata, nerealan budžet uz nepostojeću zakonsku regulativu koja bi obezbijedila prihodni dio, uhljebljenja do granice pucanja javnih preduzeća, gašenje uspješnih kompanija, samo su neke od vidljivih posljedica takve ekonomske politike“, navodi se u saopštenju.

U toj stranci su naveli da smo došli u poziciju da otplaćujemo novi javni dug od gotovo milijardu EUR, da samo u ovoj godini imamo 750 miliona nedostajućih sredstava, a da procijenjeni deficit budžeta iznosi čak 7,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Kada su vajni „oslobodioci“ i „eksperti“ državu doveli do samog ekonomskog ponora, i upitne održivosti kompletnog fiskalnog sistema Crne Gore, za šta krivicu prebacuju međusobno jedni na druge, poslije čuvenog „tajnog i organizovanog“ zaduživanja od 750 miliona EUR, ide se na novo od čak 450 miliona za pokrivanje deficita za ovu godinu! Ali, i poslije ovog postoji još jedno – u narednoj godini“, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a su naveli da, uprkos politikantskim pričama o zaduživanju vlada koje je ta partija predvodila, podaci demantuju.

„Prije decembra 2020. godine, javni dug je na kraju trećeg kvartala 2020, kada je vlast predata 42. Vladi Zdravka Krivokapića, iznosio 3,7 milijardi EUR. Prema tek usvojenim planovima 43. Vlade Dritana Abazovića, projektovani javni dug u 2025. iznosi 5,1 milijardu”, rekli su iz DPS-a.

Pritom, kako su objasnili, kapitalni budžet za infrastrukturu, bolnice, škole i druge javne projekte, znatno je manji u odnosu na onaj iz perioda vlasti 41. Vlade, čiji je glavni stožer bila njihova partija.

“Dakle, pare su trošili a ništa nijesu stvorili ili izgradili. Sve čime se diče su projekti koje su vlade prije njih započele”, zaključuje se u saopštenju.

