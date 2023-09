DPS: Đurović glumi šaljivdžiju dok se sprda sa životnim problemima građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Resorni ministar Goran Đurović se, kako je saopšteno iz Demokratske partije socijalista (DPS), zabavlja i sprda po društvenim mrežama dok cijene rastu, inflacija razara standard građana, a troškovi života se uvećavaju munjevitom brzinom.

Iz Medija centra DPS-a su rekli da je potrošačka korpa deset odsto skuplja nego prije godinu i 40 odsto skuplja nego prije četiri godine.

“Goran Đurović, tehnički ministar ekonomije, u radno vrijeme – šaljivdžija, nije našao za shodno da ponudi ni jednu jedinu mjeru kojom bi se pomoglo građanima, a posebno onima koji imaju niska primanja i velike izdatke, i ne mogu da izdrže talas skupoće koji nas je zadesio”, navodi se u reagovanju DPS-a.

Đurović je prethodno na predloženi paket mjera DPS-a za očuvanje životnog standarda građana kazao da je očekivao manju dozu populizma.

Paket obuhvata, između ostalog, umanjenje akciza na gorivo do 50 odsto i jednokratnu pomoć od 150 EUR za korisnike najniže penzije.

“Ne postoji evropska država čija vlada nije napravila niz mjera kojima se ublažava udar inflacije na standard. Samo ova vlada u kojoj je, sklopom nesrećnih okolnosti koje se nikad više neće desiti, Goran Đurović ministar, umjesto da pomogne svojim građanima, ona baca pare iz budžeta na ostvarenje dječačkih i djevojačkih snova premijera i ministara, i bahato se odnosi prema novcu koji nije njihov”, rekli su iz DPS-a.

Iz te stranke su naveli da ukoliko je Đurović neznaven, neobrazovan i nevaspitan, kao što im se čini da jeste, onda tu nema pomoći.

“Ako je samo nesposoban – onda mu stojimo na raspolaganju da ga podučimo kako da mjere koje smo predložili primijeni, na korist stotina hiljada građana koji jedva preživljavaju”, zaključuje se u saopštenju.

