Dostavili inicijativu za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o radu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) i Savez sindikata (SSCG) dostavili su predsjednici Skupštine, Danijeli Đurović, svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima, inicijativu za hitno donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu, kojima bi se produžilo važenje Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

Predstavnici te dvije radničke asocijacije su u dopisu Đurović naveli da su zatečeni saznanjem da Vlada na sjednici u četvrtak nije razmatrala tekst novog OKU-a.

„Ovo posebno iz razloga što je tekst novog OKU-a usaglašen na nivou socijalnih partnera, da je prošao sve unutrašnje procedure i da smo bili informisani da je isti stavljen na dnevni red sjednice Vlade“, navodi se u dopisu.

Iz USSCG i SSCG su podsjetili da se više od dvije i po godine vodi dijalog o tekstu novog OKU-a.

„O istom je na nivou socijalnih partnera dva puta postignut kompromis. Prvi put 16. novembra ove godine, kada smo se sa usaglašenim tekstom zajedničkim dopisom obratili ministru rada i socijalnog staranja, a drugi put 13. decembra, kada smo na sjednici Predsjedništva Socijalnog savjeta postigli dodatne kompromise na inicijativu privrede“, dodaje se u dopisu.

No, i pored svega navedenog, iz USSCG i SSCG su kazali da su neočekivano dovedeni u situaciju da se predsjednici Skupštine, u veoma kratkom roku za postupanje, treći put obraćaju, kako bi zaštitili minimum prava zaposlenih koja su definisana OKU-om.

„Budući da se radi o jednom od najznačajnijih akata za svijet rada, nadamo se da ćete podržati inicijativu dvije reprezentativne nacionalne sindikalne centrale da se po hitnom postupku, a prije isteka ove godine, pristupi izmjeni Zakona o radu, kako bi se produžilo važenje OKU-a i zaposlenima omogućilo korišćenje prava koja su na nivou socijalnih partnera bila usaglašena u predloženom tekstu novog OKU-a“, navodi se u dopisu.

Predstavnici USSCG i SSCG su zatražili i da Đurović hitno primi na razgovor predstavnike dvije nacionalne sindikalne centrale.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS