Donošenjem zakonskih akata korak bliže zatvaranju poglavlja 11

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će, donošenjem novog zakona o organskoj proizvodnji i podzakonskih akata u cilju kontinuiranog postizanja usaglašenosti sa propisima EU regulative, biti još jedan korak bliže zatvaranju pregovaračkog poglavlja 11, saopštio je resorni ministar, Vladimir Joković.

“Pored postojećih mjera, u ovoj godini ćemo veću pažnju posvetiti promociji i marketingu organskih poljoprivrednih proizvoda. Radićemo predano na kreiranju brendova i promociji organskih proizvoda kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu, a što bi ujedno vodilo i uspostavljanju sistema održivog razvoja organske poljoprivrede u Crnoj Gori. Akreditacijom Mjere 4 IPARD III programa, ove aktivnosti će se finansirati iz sredstava EU”, rekao je Joković na događaju održanom u Podgorici.

U Podgorici je održan sastanak Mreže za organsku poljoprivredu Mediterana (MOAN), čime je ujedno obilježena finalizacija projekta pod nazivom Frame.Org Crna Gora – Harmonizacija regulatornog okvira za proizvodnju organske hrane u Crnoj Gori sa uredbom (EU) 2018/848.

Taj događaj označava završetak projekta, a istog dana je održana i međunarodna konferencija pod nazivom Međunarodni simpozijum o organskoj poljoprivredi Zapadnog Balkana, koju organizuje CIHEAM Bari u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore, MOAN-om uz tehničku podršku IFOAM Organics Europe.

Polazeći od trenutnog stanja, nacrta novog nacionalnog zakona o organskoj poljoprivredi i budućih izgleda sektora u Crnoj Gori, stručnjaci iz CIHEAM Bari i Ministarstva poljoprivrede, hrane i šumarstva Italije zajedno su radili sa zvaničnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore na finalizaciji četiri pravilnika o biljnoj i stočarskoj proizvodnji, uvozu, prikupljanju, pakovanju, transportu i skladištenju organskih proizvoda u skladu sa uredbom EU 2018/848.

Konferenciji su prisustvovali Joković, ambasadorka Italije u Crnoj Gori, Andreina Marsela, zamjenik direktora CIHEAM Bari, Biagio Di Terlizzi, direktor IFOAM Organics Europe, Eduardo Cuoco, preko 20 delegata zemalja članica MOAN-a kao i predstavnici SWG – Regionalne radne grupe za ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi.

Joković se zahvalio ekspertima MOAN-a, ekspertima TAIEX-a, ali i brojnim regionalnim i međunarodnim stručnjacima koji su kroz programe SWG-a dali značajan doprinos aktivnostima u pravcu razvoja sektora organske proizvodnje u Crnoj Gori.

“Ova inicijativa predstavlja još jedan važan korak u pravcu saradnje za razvoj organske poljoprivrede na Zapadnom Balkanu, kao i dugogodišnje posvećenosti CIHEAM Bari u ovom području. Rezultati projekta i naučene lekcije takođe su podijeljeni unutar šire mreže MOAN, aktivnog promotera saradnje i razmjene znanja o organskoj poljoprivredi među zemljama, čija je Crna Gora članica od 2006. godine”, navodi se u saopštenju.

Dobri rezultati projekta trebalo bi, kako se dodaje, da budu model za dalje aktivnosti saradnje koje podržavaju razvoj održive poljoprivrede.

Projekat FRAME.ORG, kojeg sufinansira CEI – Centralna evropska inicijativa/KEP – Program razmjene znanja, podržan od CEI fonda pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) uz doprinos Italije i implementiran od CIHEAM Bari, imao je za cilj jačanje zakonodavnog okvira za organsku poljoprivredu, doprinoseći procesu harmonizacije sa EU a time i unapređenje kapaciteta malih i srednjih preduzeća za plasman njihovih organskih proizvoda na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

