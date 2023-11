Donijeti poseban zakon o gradu Kotoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Donošenjem posebnog zakona o gradu Kotoru i uvažavanjem njegovog nesumnjivog značaja za Crnu Goru stvorio bi se pouzdan temelj za uspješno suočavanje sa izazovima i kreirao povoljan ambijent za unapređenje života svih stanovnika, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je u čestitki povodom Dana opštine Kotor kazao da je u proteklih 15-ak godina došlo do snažnog pozicioniranja Kotora na turističkoj mapi Evrope i svijeta, velikih investicionih poduhvata ali i doseljavanja značajnog broja stranaca koji su svoju sudbinu privremeno ili trajno vezali za taj grad.

“Takvi trendovi, pored snažnih ekonomskih efekata, sa sobom nose i brojne izazove koji zahtijevaju pozornost lokalne i državne vlasti. Ta pozornost podrazumijeva razvoj i implementaciju održivih politika koje se tiču Kotora, kako bi one, istovremeno, bile u funkciji daljeg razvoja grada ali i očuvanja njegovog neponovljivog duha i posebnosti”, naveo je Milatović.

Kotor, kako je ocijenio, ne smije postati talac sopstvene privlačnosti i puko stjecište jednodnevnog izletničkog turizma već autentična destinacija koja će na pravi način valorizovati svoje potencijale. Brižljivo prostorno planiranje, nadogradnja postojeće infrastrukture i očuvanje kulturno- istorijskog blaga predstavljaju ključne izazove, kada je u pitanju dalji razvoj Kotora.

“Vi koji imate privilegiju da vas bude zvona sa katedrale svetog Tripuna i crkve svetog Nikole, da vam dani budu obojeni neponovljivim triptihom mora, neba i kamena, nezavisno odakle ga posmatrali – iz Starog grada ili Dobrote, sa Prčnja ili Mula, iz Risna, Perasta, Škaljara ili Stoliva, vaš glas mora biti presudan u kreiranju budućnosti Kotora”, dodao je Milatović.

On je rekao da u predsjedniku Crne Gore imaju pouzdanog saveznika za svaku inicijativu koja doprinosi prosperitetu njihovog predivnog mjesta u kome se, poput dragulja, čuva najznačajniji dio crnogorske kulturne baštine.

“Prije 79 godina, junačkim podvigom Prve bokeljske i Druge dalmatinske brigade poražen je nacistički okupator i oslobođen Kotor. Tim činom, započet je oporavak grada i utabana staza snažnog ekonomskog i društvenog razvoja u decenijama koje su uslijedile, baziranog na valorizaciji turističkog potencijala ali i značajnoj privrednoj aktivnosti giganata poput Jugooceanije, Jugopetrola i Industrije kliznih ležajeva”, dodao je Milatović.

On je čestitke povodom Dana opštine Kotor uputio predsjedniku opštine Vladimiru Jokiću, predsjednici Skupštine opštine Maji Mršulji, odbornicama i odbornicima i svim građankama i građanima Kotora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS