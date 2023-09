Donijeli rješenje o zabrani dalje državne pomoći EPCG željezari

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije donijela je rješenje kojim se Elektroprivredi zabranjuje dalja dodjela državne pomoći željezari, dok ne donesu odluku da li je kupovina imovine od turskog Tosčelika bila u skladu sa zakonom, saopštio je predsjednik Savjeta Agencije, Dragan Damjanović.

To znači da Elektroprivreda (EPCG) ne bi smjela da plati Željezari 6,5 miliona EUR za pokretanje proizvodnje čelika, jer je za Agenciju za zaštitu konkurencije (AZK), ako se dokaže ekonomski kontinuitet u toj proizvodnji, nevažno da li se to pravno lice zove Tosčelik ili EPCG – Željezara, piše Pobjeda.

Odluku o pokretanju ispitnog postupka za utvrđivanje usklađenosti dodjele potencijalne državne pomoći Tosčeliku, odnosno kupovine imovine Željezare, AZK je donijela prošle sedmice.

Riječ je o, kako je objasnio Damjanović, prethodnom pitanju o kom AZK mora da zauzme stav, prije nego uopšte uzme u razmatranje plan EPCG-a da u željezaru investira dodatnih 6,5 miliona EUR.

EPCG bi, u skladu sa tim rješenjem, u roku od 15 dana od prijema, trebalo da se izjasni o činjenicama i informacijama koje ukazuju na nezakonitost potencijalne državne pomoći i dostavi sve potrebne podatke za ispitivanje usklađenosti sa zakonom.

Taj postupak, kako je naveo Damjanović, ne bi trebalo da traje duže od dva mjeseca, imajući u vidu da predispitne radnje sprovode mjesecima u koje su uključili i strane eksperte, otkada se u željezari jedino pominjala mogućnost proizvodnje struje iz obnovljivih izvora.

Ipak, promjenom osnovnog plana i najavom ponovnog pokretanja proizvodnje čelika, AZK je prošle sedmice i formalno pokrenula ispitni postupak utvrđivanja usklađenosti državne pomoći.

„Ukoliko to mišljenje bude negativno, odnosno ako se utvrdi da kupovina imovine nije usklađena sa zakonom, o daljem ulaganju EPCG-a u željezaru nema ni govora. Imali smo čvrsta obećanja da će se samo proizvoditi solarna energija, ali čim se pojavila priča o proizvodnji čelika, to mijenja situaciju, jer je to za nas isto pravno lice i nastavak proizvodnje koji po EU propisima nije moguć. S druge strane, Vlada bi, kao što je to rađeno i tokom mandata Duška Markovića u slučaju Montenegro Airlinesa, ali i sama EPCG, odnosno njen Odbor direktora, mogla sama da donese odluku o isplati ovih 6,5 miliona EUR, što ne bi bilo zakonito, ali mi nemamo mehanizam da im to u ovom trenutku zabranimo“, saopštio je Damjanović.

On je dodao da bi svaka državna institucija prije planiranja državne pomoći prvo trebalo to da im prijavi, a tek onda da realizuje, što se ni u prethodnim godinama nije u dovoljnoj mjeri poštovalo. EPCG je trebalo da traži mišljenje AZK-a i prije kupovine imovine željezare, kako bi se utvrdila usklađenost sa zakonom, ali ih je o tome obavijestila tek nakon potpisanog ugovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS