Domaćinskim gazdovanjem resursima do još većeg ekonomskog progresa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kolašin, ljetnjom ponudom i rekordnom posjećenošću, dokazuje da je cjelogodišnjim zalaganjem i domaćinskom predanošću moguće ostvariti novu vrijednost, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je danas čestitao građanima Kolašina Dan Opštine.

„Evidentan ekonomski progres Kolašina pravi je primjer direktnog uticaja napretka strateške infrastrukture na ubrzan rast i razvoj Opštine“, naveo je Spajić u čestitki.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, istakao da će završetak auto–puta, izgradnja novih saobraćajnica i ulaganje u željeznički saobraćaj, u bliskoj budućnosti, dodatno unaprijediti životni standard građana.

„Učinićemo sve da morački i rovački kraj, prebogat prirodnim ljepotama, šumskim, hidro i agro resursima, kao i kulturno-istorijskim sadržajima, još bolje i prikladnije prezentujemo zainteresovanim gostima, ali i kredibilnim investitorima“, poručio je Spajić.

Kako je naveo, optimalnim korišćenjem raspoloživog potencijala, Kolašin će postati uzorna, ekonomski samodovoljna i održiva lokalna zajednica.

„Siguran da podjednako dobro razumijemo važnost integracionog momentuma u kome se nalazimo, uvjeren sam da ćemo nastaviti uspješnu saradnju na dobro svih građanki i građana Kolašina i Crne Gore“, zaključio je Spajić.

