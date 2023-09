Dom digitalne revolucije podrška daljem razvoju inovativnih kompanija

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Izgradnjom Doma digitalne revolucije u Nikšiću stvaraju se uslovi da se pruži snažna podrška daljem razvoju inovativnih kompanija, sa fokusom na kreativne industrije, što će dati dodatan impuls razvoju lokalne i nacionalne ekonomije.

Iz Inovaciono-preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis je saopšteno da je danas u Nikšiću na platou Doma revolucije svečanim događajem obilježen početak radova na izgradnji Doma digitalne revolucije.

Događaj je otvorila ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, koja je ocijenila da je početak transformacije i konstrukcije jednog ovakvog objekta prilika da on postane simbol ne samo moći i inovacija, već i da u pogledu funkcionalnsosti dobije vitalnu ulogu u oblikovanju Nikšića i crnogorske inovativne zajednice.

Šćepanović je dodala da će Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, zajedno sa Tehnopolisom, nastaviti da se bori za inovativnu zajednicu, kako bi u kontinuitetu dobijala na raspolaganje prostor i programe za razvoj vještina, prilike za umrežavanje, rad, zapošljavanje i saradnju.

Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, saopštio je da sinergija Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Opštine Nikšić, Uprave za kapitalne projekte i Tehnopolisa, daje rezultate dobijanjem multifunkcionalnog prostora za razvoj kreativne industrije i drugih komercijalnih usluga.

Predsjednik Skupštine Opštine Nikšić, Nemanja Vuković, je rekao da je obaveza te lokalne samouprave da podrži svaku inicijativu koja će stimulisati produktivnost i posvećenost radu.

„U tom kontekstu smo Tehnopolis prepoznali kao partnera koji uspješno znanje i ambicije pretvara u bolje svih nas“, istakao je Vuković.

Predstavnica Uprave za kapitalne projekte, Maja Delić, osvrnula se na aktivnosti koje je ova institucija u prethodnom periodu realizovala u saradnji sa nadležnim Ministarstvom i Opštinom Nikšić.

Ona je dodala da se jedna od njih upravo odnosi na izgradnju Doma digitalne revolucije površine 930 kvadratnih metara, čija je vrijednost radova preko 724 hiljada EUR.

Izvršni direktor Tehnopolisa, Đorđije Malović, ocijenio je da se izgradnjom ovog objekta stvaraju uslovi da se nakon opremanja njegovih prostorija pruži snažna podrška daljem razvoju inovativnih kompanija, sa fokusom na kreativne industrije, što će dalje dati dodatan impuls razvoju lokalne i nacionalne ekonomije a time pozicionirati Nikšić kao centar kreativne industrije u Crnoj Gori.

Dom digitalne revolucije će inovativnim pristupom, kreativnim i promišljenim tretmanom postojećeg prostora i valorizacijom njegovih potencijala, postati jedan novi multifunkcionalni prostor za razvoj kreativne industrije, kako u Nikšiću, tako i u Crnoj Gori.

Dom digitalne revolucije će dodatno omogućiti dalji razvoj servisa i usluga Tehnopolisa, u skladu sa strateškom vizijom njegovog razvoja, koji će, pored servisa podrške, omogućiti i razvoj novih, komercijalnih usluga.

Razvojem postojećih i planiranjem budućih infrastrukturnih segmenata, kao i usluga, Tehnopolis će uticati na povećanje potražnje pojedinaca, timova, mikro i malih kompanija za kancelarijskim i kreativnim prostorima u cilju dostupnosti buduće opreme i servisa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS