Dolar porastao prema korpi valuta

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara prema korpi valuta porasla je prošle sedmice, nakon dvije sedmice pada, jer najnoviji pokazatelji daju razloga američkoj centralnoj banci, Federalnim rezervama (Fed) da u septembru nastavi s agresivnim dizanjem kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji prati kretanje dolara prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,64 odsto, na 106,58 bodova, ojačavši nakon dvije sedmice pada. Od početka godine u plusu je više od deset odsto, prenosi SEEbiz.

Najveći udar prošlosedmičnog rasta interesa za američku valutu pretrpio je japanski jen, koji je oslabio 1,3 odsto prema dolaru, na 134,97 jena (JPY) za dolar.

Istovremeno, euro je oslabio prema dolaru 0,4 odsto, na 1,018 USD.

“Kurs dolara slabio je prethodne dvije sedmice jer su tržišta vjerovala da će Fed ublažiti zaoštravanje monetarne politike usljed usporavanja ekonomskog rasta. Međutim, prošle sedmice brojni su zvaničnici Feda odbacili takva razmišljanja“, rekao je valutni strateg pri Bank of Singapure, Sim Moh Siong.

Tome u prilog ide i zvanični izvještaj američke vlade, objavljeno krajem sedmice, o rastu zapošljavanja u julu 528 hiljada, uprkos recesiji u SAD-u prvom polugodištu. Tempo zapošljavanja je premašio očekivanja, a to je i 19. mjesec zaredom kako zaposlenost u najvećoj svjetskoj ekonomiji raste. Stopa nezaposlenost spustila se s 3,6 odsto na predpandemijski nivo od 3,5 odsto.

Fed je u julu povećao ključne kamatne stope 0,75 postotnih bodova, drugi mjesec zaredom, u raspon od 2,25 do 2,5 odsto. Povećanje kamata za ukupno 1,5 odsto u dva mjeseca predstavlja najagresivnije zaoštravanje monetarne politike od 1990-ih godina.

Fed na taj način nastoji suzbiti inflaciju, koja se trenutno kreće na najvišim nivoima u više od 40 godina, iznad devet odsto.

U uslovima agresivnog podizanja kamatnih stopa, dolar nosi veći prinos u odnosu na ostale valute, stoga raste potražnja investitora za njime.

Fokus tržišta usmjerava se sada na podatak o inflaciji, koji će biti objavljen naredne sedmice. Tržišni učesnici procjenjuju da je godišnja stopa rasta potrošačkih cijena u julu u SAD-u iznosila 8,7 odsto, nakon skoka od 9,1 odsto u junu.

Taj podatak trebalo bi da pokaže je li Fed uspješan u svojim nastojanjima da suzbije inflaciju agresivnim podizanjem troškova zaduživanja te kakvi su izgledi da početkom iduće godine zaustavi ciklus zaoštravanja monetarne politike.

“Dolazimo do tačke na kojoj je podatak o inflaciji dostigao nivo važnosti jednog Super Bowla. To nam samo pokazuje s čim se i mi i Fed suočavama”, ocijenio je strateg pri investicionom društvu Baird, Michael Antonelli.

