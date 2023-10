Dolar oslabio prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice oslabio prema korpi valuta, jer se ulagači plaše intervencije japanske centralne banke, s obzirom na to da se kurs “zelene novčanice” probio iznad psihološki važne granice od 150 jena (JPY).

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je 0,5 odsto na 106,16 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti skliznuo 0,8 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,0595 USD, prenosi Hrportfolio.

No, kurs dolara porastao je prema japanskoj valuti, 0,2 odsto na 149,85 JPY.

U petak se u jednom trenutku kurs dolara probio iznad granice od 150 JPY, no potom je pao, jer se ulagači plaše intervencije japanskih vlasti koje ne žele prebrzo slabljenje jena.

„Mislim da bi dolar bio jači da ne postoji rizik od intervencije japanskih monetarnih vlasti. S obzirom na situaciju u ekonomijama i visinu prinosa, dolar bi trebalo da ojača i mislim da je samo pitanje vremena kada će se to ostvariti”, rekao je valutni analitičar u firmi ForexLive, Adam Button.

Američka centralna banka drastično je povećala kamatne stope u posljednjih godinu i po, kako bi suzbila visoku inflaciju, dok japanska centralna banka i dalje vodi vrlo popustljivu monetarnu politiku, s obzirom na to da inflacija u Japanu nije prevelika prijetnja.

Visoki prinosi na američke državne obveznice podržavaju kurs dolara, jer privlače ulagače iz svijeta na ulaganje u američke obveznice. U petak su se prinosi na desetogodišnje obveznice, prvi put nakon 16 godina, probili iznad granice od pet odsto.

Podršku dolaru pružio je i predsjednik američke centralne banke, Jerome Powell, koji je na jednom poslovnom skupu kazao da su centralni bankari oprezni po pitanju monetarne politike, nakon agresivnog povećanja kamata prošle godine, ali da bi zbog snažne privrede i tržišta rada kamate mogle biti dodatno povećane.

To je iznenadilo ulagače, jer je prije Powell-ovog nastupa nekoliko zvaničnika banke poručilo da možda ključne kamate neće biti potrebno dodatno povećavati.

Od špekulacija u vezi sa kamatama, kao i novih ekonomskih pokazatelja, i ubuduće će zavisiti kako će se vrijednost dolara kretati prema ostalim najvažnijim svjetskim valutama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS