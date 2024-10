Dolar ojačao treću sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Na valutnim tržištima dolar je ojačao i prošle sedmice, dok je euro oslabio nakon što je Evropska centralna banka (ECB) već treći put ove godine smanjila kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,5 odsto, na 103,46 bodova, blizu najvišeg nivoa u dva i po mjeseca, prenosi Biznis.ba.

Pritom je kurs eura prema dolaru skliznuo 0,65 odsto, na 1,0866 USD.

Američka valuta ojačala je i prema japanskom jenu, 0,25 odsto, pa je njen kurs dostigao 149,5 jena (JPY).

Jačanje dolara treću sedmicu zaredom je posljedica procjena da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) ciklus smanjenja kamata nastaviti sporijim tempom nego što se nedavno očekivalo.

Podršku dolaru pružili su prošle sedmice i novi makroekonomski podaci, koji su otklonili bojazni od recesije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Potrošnja u maloprodaji u septembru je porasla 0,4 odsto, nešto više nego što se očekivalo, dok je broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima neočekivano pao. Ti podaci pokazuju da najveća svjetska ekonomija stabilno raste i da tržište rada ne slabi.

Zbog toga se učvrstila teza da će ekonomija izbjeći recesiju, ali i da Fed neće nastaviti s oštrim smanjenjem kamatnih stopa, nakon što ih je nedavno srezala agresivnih 0,5 postotnih bodova.

Na tržištu se sada procjenjuje da postoji oko 90 odsto izgleda da će Fed u novembru kamate smanjiti 0,25 postotnih bodova, a oko deset odsto da ih uopšte neće mijenjati.

S druge strane, euro je oslabio nakon što je Evropska centralna banka dodatno smanjila kamatne stope 0,25 postotnih bodova, već treći put ove godine.

Prostor za smanjenje kamata otvorilo je popuštanje inflacije u eurozoni, koja je u septembru skliznula ispod ciljanog nivoa od dva odsto. S druge strane, ekonomija sporo raste, pa su mu potrebni podsticaji u vidu labavije monetarne politike.

Nakon novog poteza ECB-a, povećana je razlika između kamatnih stopa Feda i ECB-a, s obzirom na to da je Fed ove godine smanjio kamate 0,5, a ECB 0,75 postotnih bodova.

