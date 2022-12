Đoković petnaesta dobitnica nagrade na konkursu Zajedno ka vrhu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jelena Đoković petnaesta je dobitnica nagrade od hiljadu EUR na nagradnom konkursu Mtel-a “Zajedno ka vrhu”, saopštili su iz te kompanije.

Iz Mtel-a su kazali da je, proglašenjem petnaestog dobitnika tog nagradnog konkursa, završena lijepa umjetnička, kreativna i prije svega društveno odgovorna priča o 15. jubilarnoj godini te kompanije.

PR menadžerka Mtel-a Ana Martinović je rekla da će za njih ova godina ostati upamćena i po velikoj ljubavi te kompanije prema umjetnosti .

“Jer smo kroz sedam ciklusa nagradnog konkursa bili svjedoci beskrajne kreativnosti i umijeća u stvaralaštvu mladih u Crnoj Gori“, istakla je Martinović.

Ona je kazala da su žiri Mtel-a i posjetioci sajta zajednokavrhu.me proteklih mjeseci imali težak zadatak jer je od više od 500 pristiglih radova trebalo izabrati 15 najboljih.

Kako je dodala, blizu 200 hiljada glasova je dokaz da je nagradni konkurs zavrijedio veliku pažnju javnosti.

„Ovim se ne završavaju kreativne priče Mtel-a, zato se vidimo u narednoj godini na nekom novom putu Zajedno ka vrhu“, zaključila je Martinović.

Izvršna direktorica kompanije Tatjana Mandić potvrdila je da je ova godina za Mtel bila posebna, dodajući da su, proslavljajući deceniju i po postojanja, priredili mnoga iznenađenja za svoje korisnike.

U saopštenju se navodi da je konkurs „Zajedno ka vrhu“ jedna od aktivnosti koja je počela u aprilu, kao i da je, do danas, mladim učesnicima uručeno 14 nagrada od po hiljadu EUR.

Mandić je navela da joj je drago što su, kroz afirmaciju umjetnosti, uspjeli da podstaknu mlade da iskažu i podijele svoje talente.

“Ova godina bila je veoma uspješna za našu kompaniju, s obzirom na to da smo postali apsolutni lideri na svim poljima telekomunikacija, a kroz projekat „Zajedno ka vrhu“ Mtel je još jednom potvrdio da je društveno odgovorno poslovanje jedno od strateških opredjeljenja“, istakla je Mandić.

Kako je saopšteno, Jelena Đoković je dobila nagradu od hiljadu EUR za svoju poemu „Oda MTEL-u“ posvećenu toj telekomunikacionoj mreži.

Đoković je kazala da je odlučila da učestvuje na konkursu „Zajedno ka vrhu“ jer je to bila i prilika da kroz poeziju iskaže ono što želi reći.

“Jer, poezija govori posebnom ljubavlju i samo sam čekala da budem prozvana. Onda se to i desilo – u samom finalu i srećna sam zbog toga“, rekla je Đoković.

