Dodijeljeno gotovo 100 hiljada EUR za 21 biznis plan barskih preduzetnica

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar je povodom realizovanog javnog poziva za podršku razvoju ženskom preduzetništvu upriličila prijem za 21 preduzetnicu, čiji su biznis planovi ocijenjeni kao najbolji i kao takvi ostvarili pravo na bespovratnu subvenciju lokalne uprave.

Opština Bar, kako su podsjetili, već pet godina pruža podršku projektima koji su značajni za jačanje preduzetničkih kapaciteta žena, njihovo ekonomsko osnaživanje i kreiranje rodno uravnoteženog poslovnog ambijenta, te je kroz ovaj vid subvencija lokalne uprave više od 80 preduzetnica dobilo priliku da razvije ili unaprijedi svoju poslovnu ideju.

Čestitajući dobitnicama na hrabrosti i odvažnosti da pokrenu svoj biznis, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević poručio je da je posebno značajno to što je, zahvaljujući ovim programima podrške, lokalna uprava prepoznata kao primjer dobre prakse, ne samo u Crnoj Gori, već i šire.

„U kontinuitetu smo uvećavali iznos sredstava koji se opredjeljivao za podršku ženskom preduzetništvu što je uslovilo da sa 35 hiljada EUR 2019. dođemo do iznosa od 100 hiljada EUR dodijeljenih ove godine. Implementacija programa je prepoznata i od Međunarodne organizacije rada sa kojom smo prošle godine sproveli projekat Snažne žene – Snažan Bar, pa smo sada u poziciji da govorimo o iznosu od gotovo 350 hiljada EUR plasiranih za biznise žena preduzetnica“, poručio je Raičević.

On se zahvalio članicama Komisije za raspodjelu sredstava na predanom i posvećenom radu pri odabiru najboljih ideja.

Raičević je poručio da će preduzetnice u Opštini Bar i resornom Sekretarijatu za lokalni ekomomski razvoj imati partnere koji će ispratiti njihovu biznis ideju, pružiti podršku za realizaciju istog i doprinijeti promociji i vidljivosti njihovog poslovanja.

Potpredsjednica Opštine Bar i predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava, Tanja Spičanović, navela je da se realizacijom još jednog ciklusa podrške potvrđuje da je Bar grad potencijala i snažne ženske preduzetničke ideje.

„Veoma nas čini ponosnim i srećnim što smo u prilici da na ovaj način kreiramo podsticajno i kvalitetno ekonomsko okruženje, u kojem će se žena osjećati osnaženo i spremno da započne i unaprijedi sopstveni biznis“, kazala je Spičanović.

Ona je afirmisala važnost izgrađenog povjerenja između lokalne uprave i biznis zajednice, što je potvrda da su svi planovi vrednovani na realan i objektivan način.

Spičanović je najavila predstojeći program podrške razvoju preduzetništva u ukupnom iznosu od 300 hiljada EUR, uz poziv svim lokalnim preduzetnicima i vlasnicima mikro biznisa, ali i nezaposlenim licima koja žele stvoriti svoje buduće zaposlenje, da ostvare pravo na grantove lokalne uprave i da pokrenu nešto novo u gradu Baru.

Značaj realizacije ovih programa lokalne uprave i saradnje sa realnim sektorom u cilju unaprijeđenja lokalnog razvoja prepoznata je od predsjednice Savjeta za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bar i privrednice Anite Radulović koja je, svim start up-ovima podržanim na ovom konkursu, ponudila besplatne šestomjesečne konsalting i računovodstvene usluge.

Jedna od dobitnica podrške, Sara Kovačević je istakla veliku zahvalnost zbog činjenice da je njena ideja prepoznata kao dobra u trenutku kada je odlučila da pokrene samostalno poslovanje.

„Želim da poručim svim ostalim ženama da zaborave na strah i da vjeruju u svoje snove, jer uvijek mogu naići na podršku, a naročito od strane naše opštine“, rekla je Kovačević.

Zadovoljstvo zbog ostvarene podrške je izrazila i Milena Popović Đurović, dobitnica bespovratnog granta za pokretanje „Brain o brain“ razvoja intelektualnih vještina kod djece od 4 do 14 godina, kao novog i drugačijeg pristupa u radu sa djecom u Baru.

Pored Perkolić i Popović Đurović, kroz ovogodišnji konkurs podržan je razvoj i unapređenje poslovanja ženskog preduzetništva, sa sljedećim biznis idejama: Anđela Šahman Krivokapić i preduzeće Rentalica– web sajt i aplikacija za rezervisanje usluga u Baru, Divrese solutions – jezerska i vinska turistička tura sa digitalnim vodičem, Vladana Vojinović – Studio 13, Make up Academy – proširenje djelatnosti kozmetičkog salona, Marina Markolović – MM Consulting team, Nađa Stojanović – unaprijeđenje biznisa, Sara Kovačević – Wonder woman fitness Labaratorija zabave, Ivona Dabović – krstarenje Skadarskim jezerom brodom i kajacima, Jimmy smooth beauty – Body by Jimmy, Diana Grujić – Lady Dee u korak sa vremenom, Casa per bambini – Igraonica za djecu, Milica Dabanović – krstarenje Skadarskim jezerom, Monship maritime – Fida, Macavara company – unapređenje dječije caffe igraonice, Semija Mujić – uvođenje noviteta u frizerskom salonu, firma Kurtović gradnja – podrška ženi lideru u građevinskom biznisu, Bojana Vukčević – gift shop Fokus i Justicija Company – izrada internacionalne platforme za pružanje pravnih usluga.

