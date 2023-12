Dodijeljene nagrade za društveno odgovorno poslovanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) dodijelila je preduzećima iz Crne Gore nagrade za društveno odgovorno poslovanje (DOP) za ovu godinu.

UPCG je time nastavila praksu započetu 2014. godine, s ciljem da u javnosti promoviše primjere dobre prakse društveno-odgovornog poslovanja u Crnoj Gori, kao i preduzeća koja takvu praksu osmišljavaju i primjenjuju.

Ovogodišnje nagrade uručene su u okviru konferencije „Decenija izgradnje ambijenta za održivi razvoj preduzeća: Gdje je Crna Gora danas?“ koju je UPCG organizovala u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u hotelu Cue.

Nagrade za mala, srednja i velika preduzeća dodijeljene su u kategorijama briga za zaposlene, životnu sredinu, kao i za zajednicu. Preduzeću koje je po sve tri kategorije najbolje inkorporiralo DOP u svoje poslovanje, dodijeljena je glavna nagrada.

Glavni kriterijumi na osnovu kojih su dodjeljivane nagrade UPCG su održivost, inovativnost i ostvareni uticaj na sve uključene strane.

Za najdosljedniju primjenu politika DOP-a u svom poslovanju nagrađena je kompanija One Crna Gora, kojoj je dodijeljena glavna nagrada za ovu godinu. Generalnom direktoru, Branku Mitroviću, nagradu je uručio predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica.

U oblasti Briga za zaposlene za ovu godinu, nagradu u kategoriji malo preduzeće dobio je Economic team, dok je u kategoriji veliko preduzeće Crnogorska komercijalna banka (CKB).

Izvršnoj direktorici Economic Team-a Tatjani Šćepanović i direktorici Odjeljenja za ljudske resurse u CKB, Slađani Kalezić, nagradu je uručila generalna sekretarka UPCG, Suzana Radulović.

U oblasti Briga za zajednicu za ovu godinu, dobitnik nagrada u kategoriji srednje preduzeće je Entext, a u kategoriji veliko preduzeće Crnogorski Telekom. Izvršnoj direktorici Entext-a Ani Radonjić, kao i sekretaru društva Crnogorski Telekom i direktoru Sektora za korporativne i pravne poslove, Pavlu Đuroviću, nagrade je uručio član Upravnog i Izvršnog odbora UPCG, Danko Obradović.

U oblasti Briga za životnu sredinu za ovu godinu, dobitnik nagrade u kategoriji malo preduzeće je kompanija Mont Way, a u kategoriji srednje preduzeće Neregelia. Izvršnom direktoru Mont Way, Iliji Kaluđeroviću i izvršnoj direktorici NELT Grupe za tržišta Crne Gore i Albanije, Ljiljani Pižurici, nagrade je uručio predsjednik Skupštine UPCG, Slaviša Šćekić.

Javni konkurs za UPCG nagrade za DOP 2023 bio je otvoren od 31. oktobra do 20. novembra, a pravo učešća imala su sva preduzeća registrovana u Crnoj Gori.

