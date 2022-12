Dodijeljene nagrade najboljim seoskim domaćinstvima

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma dodijelilo je na manifestaciji u Kolašinu nagrade najboljima u seoskom turizmu u ovoj godini.

Iz Ministarstva je saopšteno da je manifestaciju pod nazivom Ruralno, održivo, domaćinski, na trgu Boraca otvorio ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, koji je kazao da država poklanja posebnu pažnju seoskom turizmu.

O tzome, kako je naveo, najbolje govori podatak da je u 2019. godini bilo registrovano 65 seoskih domaćinstava, dok ih je danas oko 240.

“Naše opredjeljenje je da nastavimo da stimulišemo seoska domaćinstva koja se bave pružanjem ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima. Ideja je da i dalje širimo njihovu ponudu i radimo na jačanju kvaliteta. Želimo da seoski turizam postane jedan od pokretača ekonomskog rasta kroz otvaranje novih radnih mjesta i sprječavanje odlaska mladih sa sela, s uvjerenjem da razvijen seoski turizam, u sprezi sa poljoprivredom, kao rezultat daje zdravu i stabilnu ekonomiju”, poručio je Đurović.

Predsjednik Opštine Kolašin, Vladimir Martinović, saopštio je da su seoska domaćinstva jedan od najvećih potencijala za razvoj održivog turizma naše zemlje, posebno sjevera.

“Posjetioci mogu uživati u pitomijim selima uz idiličnu atmosferu i arhaičan način života i funkcionisanja, preko sela koja su u dolinama rijeka i u kojima se domaćini vrlo često bave uzgojem ribe, do visokih crnogorskih katuna u kojima se dan danas može osjetiti duh života gorštačkog stanovništva”, dodao je Martinović.

Đurović i Martinović dodijelili su nagrade u tri kategorije.

Prvo mjesto u kategoriji najbolje seosko domaćinstvo pripalo je Kraljskoj kolibi u Andrijevici, koja je nagrađena sa dvije hiljade EUR.

Drugo mjesto i 1,5 hiljada EUR pripalo je seoskom domaćinstvu Kuća Kljajića u Beranama, a treće i hiljadu EUR Vili Merak u Gusinju.

U kategoriji najbolja seoska domaćica, prvo mjesto i 1,5 hiljada EUR pripalo je Velinki Pavićević iz seoskog domaćinstva Pavićević sa Žabljaka.

Drugo mjesto i hiljadu EUR pripalo je Sanji Raković iz seoskog domaćinstva Rakovića katun u Beranama, a treće mjesto i 500 EUR Dajani Janketić iz seoskog domaćinstva Janketić iz Kolašina.

U kategoriji najbolji mladi seoski domaćin/ domaćica, prvo mjesto i 1,5 hiljada EUR pripalo je Radanu Božoviću iz seoskog domaćinstva Mlečna dolina u Beranama.

Drugo mjesto i hiljadu EUR pripalo je Vladeti Ćulafiću iz seoskog domaćinstva Kobil do iz Kolašina, a treće i 500 EUR Aleksandru Miličiću iz seoskog domaćinstva Guest Hause Miličić iz Nikšića.

“Tokom događaja, na trgu je organizovan i mini sajam, na kojem su izloženi domaći proizvodi seoskih domaćinstava iz cijele Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

