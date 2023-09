Dodatno unaprijediti saradnju Crne Gore i Rumunije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Rumunija održavaju veoma dobre ekonomske odnose i saradnja obuhvata širok spektar oblasti, pri čemu postoji prostor za njeno dodatno unapređivanje, ocijenjeno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju, Jovana Krunić, je na sastanku u četvrtak sa otpravnikom poslova u Ambasadi Rumunije u Crnoj Gori, Raduom Gorinčojijem, i sa ministrom-savjetnikom za ekonomska pitanja u Ambasadi Rumunije u Crnoj Gori, Kristijanom Dan Cutasom, kazala da odnose dvije zemlje prati intenzivan i kvalitetan politički dijalog, kroz međusobno poštovanje i razumijevanje.

Ona je navela da bilateralna ekonomska saradnja dvije države obuhvata širok spektar oblasti kao i da postoji prostor za njeno dodatno unapređivanje.

„U tom kontekstu, sagovornici su zajednički ocijenili važnost održavanja Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između vlada Crne Gore i Rumunije, koja služi kao dobra platforma za definisanje konkretnih modaliteta saradnje“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Cutas je na sastanku pozvao predstavnike Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma da učestvuju na Poslovnom forumu, koji se organizuje 2. oktobra u okviru manifestacije Dani Rumunije u Crnoj Gori.

„Forum će biti prilika da se direktno sa poslovnom zajednicom Rumunije istraže mogućnosti jačanja saradnje u oblasti turizma, industrije, trgovine i investicija“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS