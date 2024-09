Dodatnih 250 hiljada EUR za samozapošljavanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za zapošljavanje (ZZZ) odlučio je da preusmjeri dodatnih 250 hiljada EUR u program Podsticaji za samozapošljavanje, čime je ukupan fond za ovu godinu povećan na 750 hiljada EUR.

Ova odluka potvrđena je na današnjoj sjednici Upravnog odbora ZZZ, kojom je predsjedavao Aleksandar Šipčić.

„Dodatna sredstva omogućiće da najmanje 75 nezaposlenih osoba pokrenu sopstveni biznis, umjesto prvobitno planiranih 50, što značajno proširuje podršku samozapošljavanju“, navodi se u saopštenju.

Preusmjerenje sredstava realizovano je iz postojećih potprograma Obrazovanje i osposobljavanje odraslih i Pasivne mjere tržišta rada, s ciljem da se podrži veći broj nezaposlenih koji žele da započnu sopstveni posao.

Konkurs za ovaj program već je raspisan, a prijave su u toku. ZZZ poziva sve nezaposlene osobe koje imaju poslovne ideje i žele da se samozaposle, da iskoriste ovu priliku i prijave se na konkurs.

„Program Podsticaji za samozapošljavanje predstavlja ključnu mjeru Zavoda u borbi protiv nezaposlenosti i promociji preduzetništva, pružajući podršku onima koji žele da preuzmu inicijativu i pokrenu sopstveni biznis“, zaključuje se u saopštenju.

