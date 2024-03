Dobro što je Vlada nastavila napore prethodnih kako bi zaštitila standard građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović saopštio je da je dobro što 44. Vlada nastavlja napore prethodnih kako bi zaštitila životni standard naših građana.

„Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, osmišljen u mandatu 42. Vlade, a usvojen u mandatu 43. Vlade, stvorio je osnov za ograničenje cijena proizvoda u slučajevima ozbiljnih poremećaja na tržištu“, napsao je Milatović na svom nalogu na društvenoj mreži X.

To, kako je ocijenio, pokazuje da je kreiranje dobrih ekonomskih politika koje omogućavaju državi da pravovremeno djeluje od ključnog značaja.

On je naveo da je rast cijena jedan od najvećih problema sa kojim se naši građani suočavaju.

„Kumulativna stopa inflacije u prethodne dvije godine je iznosila više od 20 odsto, a rast cijena hrane i do 40 odsto, što su građani Crne Gore najbolje osjetili pri svakoj kupovini“, kazao je Milatović.

