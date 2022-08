Dobre najave za Budvu u postsezoni

Budva, (MINA-BUSINESS) – Najave većine budvanskih hotelijera potvrđuju interesovanje turista sa svih emitivnih tržišta u postsezoni, saopštili su iz Turističke organizacije Budva (TOB) i dodali da su one dobre i kada je riječ o privatnom smještaju.

“Najave Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, najveće hotelske grupacije u Crnoj Gori, govore o dobrim najavama za septembar. Dobre su najave i za popunjenost privatnog smještaja”, rekli su agenciji Mina-business iz TOB-a.

Oni smatraju da aktuelno stanje u svijetu, koje je donijelo inflaciju i povećanje cijena, kao i činjenica da je pandemija koronavirusa i dalje prisutna, te da se broj oboljelih povećava, predstavlja opterećenje za dalji tok sezone.

Iz TOB-a su saopštili da je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno 156,6 hiljada dolazaka u Budvu i 538,66 hiljada noćenja u kolektivnom smještaju. Od tog broja zabilježeno je 135,78 hiljada dolazaka stranih gostiju, a 20,83 hiljade domaćih.

Oni su objasnili da je osnovni razlog što saopštavaju podatke za prvih šest mjeseci i to u kolektivnom smještaju, taj što se podaci u individualnom, odnosno privatnom smještaju, obrađuju i publikuju na godišnjem nivou.

“Najveći udio u ukupnom broju dolazaka u kolektivnom smještaju u prvoj polovini godine imali su gosti iz Srbije, Albanije, Njemačke, Francuske, Bosne i Hercegovine, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Poljske, Rusije i Hrvatske. Kada su u pitanju vanevropske zemlje, najveći broj dolazaka ostvaren je sa tržišta Izraela, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), te drugih azijskih zemalja”, rekli su iz TOB-a.

Oni su dodali da je na budvanskoj rivijeri, prema podacima od 11. avgusta, boravilo 40,6 hiljada registrovanih gostiju. U hotelima je odmaralo 17,07 hiljada gostiju, među kojima su najbrojniji oni iz Srbije, Izraela, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Švajcarske, Egipta, Kazahstana, Turske, Velike Britanije, Francuske i Italije.

Od ukupnog broja aktivnog, registrovanog hotelskog kapaciteta, popunjenost je na 98 odsto.

“Prema podacima sistema za prijavu boravka, registrovano je 22,69 hiljada gostiju, među kojima su najbrojniji oni iz Srbije, Rusije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Njemačke i Poljske”, rekli su iz TOB.

