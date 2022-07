Dobra posjeta u predsezoni

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Turistički poslenici na Žabljaku zadovoljni su posjetom u predsezoni, a sve najave govore da će i glavna sezona biti uspješna, saopštila je direktorica lokalne Turističke organizacije, Vanja Krgović Šarović.

Ona je, upoređujući dosadašnji period sa 2019. godinom, kazala da je broj posjeta manji oko 15 odsto, ali da su zato prihodi veći oko 20 odsto.

„Tu prije svega mislim na znatno bolju naplatu boravišne takse što negdje znači da je došlo do smanjenja sive ekonomije. Možemo reći da smo zadovoljni ovim rezultatima i da negdje nijesmo ni očekivali ovako dobru posjetu, s obzirom na situaciju u svijetu“, kazala je Krgović Šarović agenciji CGNews.

Ona je podsjetila da je predsezone ove godine bila nešto duža s obzirom na to da su prve goste na Žabljaku dočekali već krajem aprila.

„U maju smo imali jako dobro posjetu, kao i u julu, s tim što su gosti Žabljaka u ovom periodu imali kratak period zadržavanja. Najviše je bilo motorista i biciklista i to je negdje i stara klijantela“ kazala je Krgović Šarović.

Kada je o strukturi gostiju riječ, to su ove godine uglavnom turisti iz Zapadne Evrope, što, kako je navela, znači da se na Žabljak vraćaju gosti sa tradicionalnih tržišta.

„Najviše gostiju smo imali iz Njemačke, Holandije, Francuske, Velike Britanije i tradicionalni gosti iz Izraela. Ove godine imamo nagli porast gostiju iz Velike Britanije“, dodala je Krgović Šarović.

Ona je istakla da prema trenutnom bukingu vjeruju da će imati veoma kvalitetnu turističku sezonu.

Ove godine će, pored tradicionalne ponude koja se oslanja na aktivnosti u prirodi, na Žabljaku biti realizovane i brojne manifestacije.

„Već danas počinje petnodnevna sportska manifestacija, nakon toga očekuje nas tradicionalna manifestacija Wild Beautu Art, umjetnički festival koji će trajati od 10. jula do 15. avgusta. Nakon toga na programu je Green Film Fest, filmski festival na Crnom jezeru, dok će sredinom jula i ove godine biti održana manifestacija Dani planinskog cvijeća”, navela je krgović Šarović.

Ona je dodala da su sve cijene ove godine porasle oko 20 odsto i to kako smještaja tako i ugostiteljskih usluga.

“Rast cijena pratilo je i interesovanje turista. U predsezoni imali smo blagi porast cijena kada je riječ o smještajnim kapacitetima, dok već sa početkom glavne sezone bilježimo značajniji porast cijena u ovom segmentu”, zaključila je Krgović Šarović.

