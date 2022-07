Dobit za godinu manja 1,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je prošle godine ostvarila neto dobit od 3,4 miliona EUR, što je 1,7 miliona manje nego godinu ranije kada je dobit bila 5,12 miliona EUR, pokazao je izvještaj o finansijskom poslovanju.

Od ukupne dobiti polovina je uplaćena u državni budžet, a ostatak u opšte rezerve vrhovne monetarne institucije, pišu Vijesti.

”Smanjenje neto dobiti u odnosu na prethodnu godinu dominantno je rezultat visokih izdataka po osnovu rasta finansijskih rashoda po osnovu negativnih kamatnih stopa na hartije od vrijednosti i depozite, na koje nije mogao direktno uticati menadžment CBCG”, objašnjeno je iz vrhovne monetarne institucije.

Značajan rast troškova negativne kamate dijelom je, kako se dodaje, apsorbovao ostvareni rast prihoda, kao i uštede kroz smanjenje administrativnih, operativnih i troškova zaposlenih tokom prošle godine u odnosu na prethodnu godinu.

Izvještaj o finansijskom poslovanju pokazao je da su ukupni prihodi CBCG u prošloj godini bili 18,97 miliona EUR i oni su u odnosu na uporedni godišnji period kada je prihodovano 18,67 miliona veći 1,6 odsto, dok je na rashode potrošeno 15,56 miliona i oni su 14,82 odsto veći nego godinu ranije kada je potrošeno 13,55 miliona EUR.

U ukupnim prihodima od finansijskih prihoda ostvareno je 4,27 miliona EUR i oni su veći na godišnjem nivou 3,55 odsto, dok su u odnosu na plan veći 38,04 odsto.

CBCG je objasnila da je više ostvarenje zbog rasta prihoda od kamata, realizovanih dobitaka od ukidanja rezervisanja za očekivane kreditne gubitke, dobitaka od prodaje finansijskih sredstava, pozitivnih kursnih razlika i drugih finansijskih prihoda. Najznačajnija stavka finansijskih prihoda, prihodi od kamata (prihodi od kamata na hartije od vrijednosti i prihodi od kamata na depozite) su bili 3,01 milion EUR i oni su 10,01 odsto manji u odnosu na 2020. godinu.

”Niže ostvarenje u odnosu na 2020. godinu rezultat je nepostojanja prihoda od posebnog portfolija (raniji crnogorske euroobveznice)”, rekli su u CBCG.

Prihodi poslovanja i drugi prihodi za prošlu godinu bili su 14,7 miliona i veći su 14,4 odsto u odnosu na plan, a 0,86 odsto u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Dominantna stavka u ovoj grupi prihoda su naknade po raznim osnovima i to za usluge platnog prometa, operacija sa gotovim novcem, za sprovođenje prinudne naplate, kontrole poslovanja, kao i sprovođenje poslova fiskalnog agenta.

Najveći prihod u naknadama je ostvaren od naknada za kontrolu poslovanja, dozvole i odobrenja za prošlu godinu u iznosu od 3,19 miliona EUR, što predstavlja povećanje od 0,95 odsto u odnosu na plan, a 0,67 odsto u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

Ukupni rashodi za prošlu godinu su bili 15,56 miliona i veći su 6,96 odsto u odnosu na planirane rashode, odnosno 14,82 odsto u odnosu na uporedni period prethodne godine zbog, kako je objašnjeno, većeg izvršenja na pozicijama finansijskih rashoda po osnovu negativne kamatne stope na depozite i hartije od vrijednosti.

Iz vrhovne monetarne institucije navode da su troškovi poslovanja ispod planiranih i izvršenih rashoda u uporednom periodu. Troškovi poslovanja za prošlu godinu su bili 11,44 miliona EUR i manji su 3,44 odsto u odnosu na planirane, a 2,99 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

”Svi troškovi iz ove kategorije u posmatranom periodu manji su u odnosu na planirane veličine. Učešće troškova poslovanja u ukupnim rashodima se smanjivalo tokom posljednjih pet godina”, naveli su iz CBCG.

Troškovi naknada izvršeni su u iznosu od 211,7 hiljada EUR i manji su u odnosu na planirane 8,51 odsto, a u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu 17,94 odsto.

