Dnevno samo tri broda sa ukrajinskim žitaricama

Odesa, (MINA-BUSINESS) – Ukrajina je ponovo počela da izvozi žitarice iz crnomorskih luka, ipak, male su šanse da tako izveze milione tona lanjske rekordne žetve i stvori prostor za ovogodišnju.

Zahvaljujući humanitarnom koridoru, odnosno sporazumu između Ukrajine i Rusije o obnavljanju izvoza žitarica iz Ukrajine kojem su posredovale Turska i UN – ove sedmice su iz crnomorskih luka Ukrajine ponovo krenuli brodovi sa vrijednim tovarom, prenose Nezavisne novine.

Prema podacima koordinacionog centra u Istanbulu, u kojem zajedno rade ukrajinski, ruski, turski i ljudi iz UN – u petak su iz Černomorska i Odese krenula tri broda – za Irsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Tursku sa ukupno 58 hiljada tona kukuruza.

Pored toga, u suprotnom smjeru, iz Istanbula u Černomorsk je krenuo prazan brod, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane. U ponedeljak je iz Odese isplovio prvi brod natovaren sa 26 hiljada tona ukrajnskog kukuruza – i u nedjelju ujutro stiže u luku Tripoli u Libanu.

UN su nakon prve ovonedjeljne pošiljke saopštile da humanitarni koridor mora da se revidira „kako bi se omogućio efikasniji prolaz brodova uz očuvanje bezbjednosti”.

Za sada, međutim, Kijev želi da šalje samo tri broda dnevno – iz bezbjednosnih razloga.

„Očekujemo da će sigurnosne garancije naših partnera iz UN i Turske nastaviti da funkcionišu, a izvoz hrane iz naših luka postati stabilan i predvidljiv za sve učesnike na tržištu”, rekao je ukrajinski ministar za infrastrukturu Oleksandr Kubrakov na Fejsbuku nakon što su brodovi krenuli.

Uprava ukrajinskih morskih luka saopštila je u ponedjeljak da je na čekanju 68 brodova natovarenih sa 1,2 miliona tona tereta – od čega su dvije trećine hrana.

Iako se radi o desetinama hiljada tona žitarica, izvezenih već ove prve sedmice poslije ruske blokade – to je samo djelić od skoro 70 miliona tona žitarica i uljarica koje Ukrajina hoće da izveze – uključujući one koje su u silosima (20 miliona tona) i one koje već stižu od ovogodišnje žetve.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da Ukrajina treba da izveze najmanje deset miliona tona žitarica kako bi hitno pomogla da se smanji njen budžetski deficit koji iznosi pet milijardi USD mjesečno.

Prema podacima EU, prije rata je Ukrajina oko 90 odsto izvoza žitarica i uljarica obavljala preko svojih crnomorskih luka. Mjesečno je tako izvezeno samo žitarica – do pet miliona tona. Malo je vjerovatno da će ovaj nivo biti ponovo dostignut u doglednoj budućnosti.

Prema Institutu za svjetsku ekonomiju u Kilu (Ifw), milione tona žitarica iz Ukrajine je gotovo nemoguće prevesti brodom. Samo za 20 miliona tona starih žitarica po silosima trebalo bi da oko 570 brodova odnosno brodskih tovara, prenosi DW.

„Upravo zato što žetva žitarica sada ponovo počinje i što su ta to hitno potrebna skladišta, druge opcije transporta, kao što su vozovi i kamioni, takođe moraju biti u potpunosti iskorišćene”, rekao je šef Indikatora trgovine u Kilu, Vinsent Stamer.

