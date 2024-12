Distribuirali milion mapa grada

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Opštine Kotor je ove godine štampala i distribuirala preko milion mapa grada, prilagođenih potrebama njihovih posjetilaca iz svih krajeva svijeta.

“Mape su se besplatno dijelile na svim našim sajamskim i promotivnim nastupima kako u zemlji, tako i inostranstranstvu, a stalno je dostupna na našim informativnim kioscima, na “Kamenom kiosku” i na Gurdiću”, navodi se u saopštenju.

Za potrebe potpunog infromisanja štampali su i mapu Crne Gore kao i dvojezičnu mapu Boke. Zbog velikog interesovanja ponovili su štampu džepnog izdanja Vodiča za vodiče, autora Jovana M. Martinovića koji su dijelili vodičima grada, prenosi Radio Kotor.

“Ono zbog čega smo posebno ponosni jeste edicija Nasljeđe ukusa, gdje smo kroz tri publikacije izdali Dobrotsku/Dobrojsku tortu, Kotorsku paštu, kao i Risanske makarule”, rekli su iz TO Kotor.

Tokom ove godine TO Kotor je štampala mapu grada u milionskom tiražu na 27 jezika.

“Izdavači smo i knjige Vuckovich/inspirativna priča o američkom uspjehu, čiji prevodilac je Gavro Vučurović, a pomogli smo i izdanje knjige Orahovački zapisi, autora Lazara Božovića i Đura Avramovića”, navodi se u saopštenju.

Pored brojnih plakata i postera koje su radili gotovo za svaki događaj, kalendar manifetacija te promotivne letke za Novu godinu, iz TO Kotor su rekli da su sve planirane aktivnosti uspješno realizovali.

“Ove aktivnosti potvrđuju našu predanost očuvanju i promociji jedinstvene kotorske baštine. Uz podršku lokalne zajednice, nastavili smo uspješno spajati tradiciju i savremene trendove, pozicionirajući Kotor kao nezaobilaznu turističku destinaciju tokom cijele godine”, zaključuje se u saopštenju.

