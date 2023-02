Digitalna transformacija inspiracija za nova partnerstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Digitalna transformacija je inspiracija za nova partnerstva i inovativno udruživanje, ocijenjeno je na panel diskusiji o inovativnom udruživanju u digitalnoj transformaciji Crne Gore, koji je organizovalo Ministarstvo javne uprave i Univerzitet Crne Gore.

Ministar javne uprave, Marash Dukaj, kazao je da je digitalizacija kontinuiran proces, bez kojeg se ne može računati na uspjehe, ne samo u poslovnom smislu, nego i na ličnom planu.

„Fleksibilnost i prilagođavanje promjenama koje brzo nadiru je obaveza i prioritet, a ovaj događaj, sa akcentom na inovativno udruživanje, vidim kao rezultat prethodnog promišljenog djelovanja u pravcu unapređivanja društvenog kapaciteta za promjenu koja je neophodna. Ovo je početak jedne nove prakse – udruživanje relevantnih partnera u pravcu ostvarenja promjene na dobrobit cijele zajednice“, kazao je Dukaj.

On je dodao da se ta promjena zove digitalna transformacija i pruža priliku da se realizuju specijalizovane obuke, da se uvode novi trendovi kako u privredu, tako i među građanima i akademskom zajednicom, a da su studenti nosioci svih inovacija i promjena.

Dukaj smatra da se digitalna Crna Gora može razviti samo sveobuhvatnom akcijom u koju će biti uključeni ne samo svi partneri, nego i osnaženi i edukovani građani.

„Na današnjem panelu otvarama tri važne teme, kako za javnu administraciju, tako i za akademsku i biznis zajednicu, i najvažnije, za studente koji su nova snaga i energija budućeg razvoja IT industrije u Crnoj Gori. Kontinuirana edukacija i zdrava konkurencija su siguran prostor za dalji rast i razvoj“, poručio je Dukaj.

Rektor Univerziteta Crne Gore, Vladimir Božović, je otvarajući skup istakao činjenicu da su učesnici panela tri vrlo važne grane u razvoju digitalnog društva- univerzitet, Vlada, odnosno javna uprava i dio privrede koji je u suštini najpozvaniji kada je u pitanju digitalna transformacija društva.

„Ono što je takođe važno i što bih volio da istaknem kao neku vrstu našeg zajedničkog uspjeha jeste što smo ugovore koje smo potpisali sproveli u život. Dakle, mi danas imamo određene programe sa ICT Cortex-om i sa Ministarstvom javne uprave na kojima vrijedno radimo upravo u domenu koji je obuhvaćen naslovom ovog panela“, naveo je Božović.

On je objasnio da se radi o programima informacione bezbjednosti.

„To je nešto što vrijedi istaći, jer smo od potpisivanja dokumenta do danas prešli jedan vrlo ozbiljan put, a ono što nam slijedi, čini mi se, još je značajnije za cijelo društvo, a za Univerzitet posebno“, kazao je Božović.

Na panelu su panelisti iz Ministarstva javne uprave, Dušan Polović, Univerziteta Irena Orović, ICT Cortex-a Tarik Zaimović i FLEKA-e Miloš Milošević govorili na tri teme o programu obrazovanja za sticanje IT vještina, Digitalnoj akademiji i programu Digitalna Evropa.

Program obrazovanja za sticanje IT vještina, ocijenjeno je na panelu, daje novu perspektivu i integriše praktična znanja i iskustvo, teorijsko znanje i naučni rad, participativnost i inkluzivnost, uvažavajući kreativnost i inovacije.

Govoreći o Digitalnoj akademiji rečeno je da je javna administracija Crne Gore intenzivnim radom u oblasti digitalne transformacije uočila niz inspirativnih praksi u svijetu koje između ostalog ulaze i u oblasti neformalnog obrazovanja poput Digitalnih akademija. Digitalne akademije pomažu da se zatvori digitalni jaz tako što će omogućiti pristup tehnologiji i obuci za IKT širem spektru ciljanih publika.

Program Digitalna Evropa je, kako je objašnjeno, novi program EU, koji pokriva period od 2021. do 2027. Program ima za cilj da podrži digitalizaciju evropskog društva i privrede, ulaganjem u digitalnu infrastrukturu, digitalne kompetencije i veštine i razvoj novih digitalnih tehnologija i aplikacija. Program je dio šire strategije Evropske komisije sa ciljem da Evropa postane lider u digitalnom dobu i da koristi od digitalne transformacije imaju svi građani i preduzeća.

