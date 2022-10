Demokrate neće glasati za reizbor Žugića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Demokrata glasaće protiv predloga da treći mandat na mjestu guvernera Centralne banke dobije Radoje Žugić, saopštio je šef Kluba poslanika te partije Boris Bogdanović.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 26. septembra uputio prijedlog predsjednici Skupštine Danijeli Đurović da za guvernera CBCG bude imenovan Žugić.

Đukanović je u obrazloženju naveo da, nakon što je sagledao obavještenje Savjeta CBCG o isteku mandata guvernera, rezultate CBCG i ocjene međunarodnih institucija o radu te institucije, smatra opravdanim da za guvernera predloži Žugića, koji je i do sada vršio tu funkciju.

U obrazloženju se dodaje da je za vrijeme mandata Žugića, CBCG ispunila Ustavom definisanu obavezu i očuvala stabilnost bankarskog i finansijskog sistema, uprkos veoma složenim okolnostima koje su karakterisali poremećaji ekonomskog i društvenog okruženja izazvani prvenstveno pandemijom koronavirusa.

Žugić je rekao da je predlog Đukanovića da ponovo bude na čelu Centralne banke smatra krunom uspjeha koji je postigao sa svojim timom i sa zadovoljstvom prihvatio, navodeći da će, ukoliko poštuju objektivne ocjene, poslanici glasati za njegov izbor.

