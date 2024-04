Dati snažnu podršku za inicijative i aktivnosti za razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kontinuirana briga o resursima Ulcinja i dodatna valorizacija prirodnih bogatstava u narednom periodu, pružiće novu ekonomsku vrijednost i pozicionirati taj grad značajnije na mapi prestižnih mediteranskih destinacija i otvoriti prostor za ubrzanje investicionog ciklusa, smatra crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na svečanosti povodom Dana opštine Ulcinj, koji se obilježava prve subote u aprilu, koja simbolično označava završetak berbe maslina, izlazak pomoraca na more i početak turističke sezone u Ulcinju, kazao da taj grad ima velike potencijale.

“Veliki privredni i turistički potencijali koje Ulcinj sa okolinom i danas ima, poput Starog grada, Velike plaže, Ade Bojane koja ovih dana svojim obnavljanjem vraća nadu u spas ovog turističkog dragulja, ili Solane, privrednog i prirodnog bisera Ulcinja koji opominje na važnost pravilnog upravljanja resursima, bili su i ostali velika razvojna šansa ovog grada”, smatra Milatović.

Takođe, Milatović je izrazio uvjerenje da će opštinsko rukovodstvo u narednom periodu uz održivo planiranje, izgradnjom velikih infrastrukturnih projekata uz podršku aktivnosti sa državnog nivoa, donositi najbolje odluke, koje će doprinijeti bržem i snažnijem sveukupnom razvoju i poboljšanju kvaliteta života svih građanki i građana Ulcinja.

Milatović je poručio da će lokalna vlast u predsjedniku države imati snažnu podršku za sve incijative i aktivnosti, koje su usmjerene na razvoj Ulcinja kako bismo vratili zlatno vrijeme Ulcinju.

On je naveo da Ulcinj, star više od dva milenijuma, izgrađen na području gdje se na najljepši način na svakom koraku susrijeću kulture Orijenta i Zapada, nije samo kulturno i istorijsko blago Crne Gore, već i najupečatljiviji ukras Jadrana, koji svojom bogatom prošlošću, prirodnim ljepotama i ljudskim potencijalom piše blistave stranice istorije naše zemlje.

Milatović je kazao da multietnički i multikonfesionalni sklad po kojima je Ulcinj vjekovima prepoznat, a koji generacije ulcinjana brižno njeguju, predstavlja jedan od najčvršćih stubova suživota u zemlji i kao takav značajno doprinosi bogatstvu različitosti i razvoju demokratije u Crnoj Gori.

Tokom posjete opštini Ulcinj, Milatović će obići Stari grad i ulcinjsku Solanu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS