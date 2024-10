Danas sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije održaće se danas u Podgorici.

U ime Crne Gore, sastanak će otvoriti glavni pregovarač, Predrag Zenović i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i pregovarač za Klaster 5, Andrija Delić.

Iz Ministarstva evropskih poslova je saopšteno da će se u ime Evropske komisije obratiti zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju pri Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i politiku proširenja, Sindi van den Bugert.

„Sastanak predstavlja ključnu platformu za detaljan pregled napretka Crne Gore u oblastima poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterine, fitosanitarnih poslova i ribarstva“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove predstaviće postignute rezultate u ovim oblastima, dok će sa kolegama iz Evropske komisije identifikovati preostale izazove i razmatrati moguća rješenja, koja vode ka skorijem zatvaranju ovih, kompleksnih, pregovaračkih poglavlja.

