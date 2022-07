Danas prva javna rasprava o Nacrtu predloga Programa razvoja Prijestonice

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Prijestonica Cetinje organizuje u Spomen domu u Bajicama sa početkom u 18 sati javnu raspravu o Nacrtu predloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za narednu godinu.

Prijestonica Cetinje je nedavno otvorila javnu raspravu o Nacrtu Programa razvoja Prijestonice Cetinje za narednu godinu koji je moguće preuzeti sa zvaničnog sajta Prijestonice www.cetinje.me.

„Pored Bajica, javne rasprave će se održati u hotelu Grand u četvrtak u 18 sati i u zgradi Crvenog krsta u petak u 18 sati, dok je centralna javna rasprava zakazana za 28. jul u skupštinskoj sali Prijestonice Cetinje, takođe od 18 sati“, navodi se u saopštenju.

Članom 30. Zakona o Prijestonici za potrebe razvoja Prijestonice Cetinje u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u visini od 0,6 odsto projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, kojim se mogu finansirati projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni, infrastrukturni projekti, projekti na očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, projekti za valorizaciju turističkih potencijala, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

„Prijestonica Cetinje poziva sve građane da učestvuju u javnoj raspravi kako bi se Program razvoja Prijestonice uradio u skladu sa realnim potrebama građana“, dodaje se u saopštenju.

